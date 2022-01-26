Ricciardo'ya Avustralya Şövalye Nişanı verildi

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Batı Avustralyalı Formula 1 yıldızı, Genel Vali tarafından 2022 Avustralya Günü Onur Listesine dahil edildi.

Ricciardo, "yarışmacı ve elçi olarak olarak motor sporlarına ve topluma olan önemli hizmetleri" ile Şövalye Nişanı'na layık görüldü.

Nişanın duyurusu, hem spordaki başarılarını hem de Ricciardo'nun Motorsport Australia tarafından yürütülen Racers programı da dahil olmak üzere hayırsever katkılarını da benimsiyor.

Ricciardo böylece, Avustralya Şövalye Nişanı alan Toby Price, Craig Lowndes, Mark Webber, Mark Skaife, Jack Brabham ve Peter Brock gibi isimlerin arasına katıldı.

Bu yılki listede Ricciardo'ya katılanlar arasında Yılın Avustralyalısı seçilen tenis yıldızı Dylan Alcott, basketbolcu Patty Mills (AM) ve futbolcu Sam Kerr yer alıyor.

Ricciardo, 2022 Onur Listesi'ne motor sporları ile alakalı dahil edilen sadece yedi isimden biri.

Terence Bracken ve Leslie Power, "motor sporları endüstrisine hizmetleri" için ve Ian Tate de "tarihi motor sporlarına hizmeti" için bir Nişan aldılar.

Kay De Luca ve merhum Anthony De Luca, "sürücü kulüplerine ve topluma hizmetleri" için Nişan aldılar. Bir diğer Nişan ise "topluma ve motor endüstrisine hizmeti" için Ian Digby'ye gitti.