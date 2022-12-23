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Ricciardo, Avustralya GP'sinde padoğa dönmeyi planlıyor

Red Bull yedek sürücüsü Daniel Ricciardo, Avustralya'da padoğa dönmeyi düşündüğünü söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Ricciardo, Avustralya GP'sinde padoğa dönmeyi planlıyor
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McLaren'da geçirdiği hayal kırıklığı dolu iki sezonun ardından koltuğunu kaybeden ve rekabetçi bir koltuk bulamamasından ötürü spora bir sezon ara veren Ricciardo, gelecek sezon Red Bull yedek sürücüsü ve marka elçisi olacak.

Yaklaşık sekiz yarışta yer alması beklenen Ricciardo'nun gösteri sürüşlerinde yer alabileceği konuşuluyor, hatta bazı söylentilere göre Bathurst 12 Saat'teki gösteri sürüşünde de direksiyona kendisi geçecek.

Şu ana kadar yeni göreviyle ilgili pek detay vermeyen Ricciardo, eve dönmek için her bahaneyi değerlendirmeye çalıştığını, bu nedenle ilk iki yarış olan Bahreyn ve Suudi Arabistan'da yer almasa bile Melbourne'da padoğa dönebileceğini belirtti.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Ricciardo, "Melbourne muhtemelen seyahat edeceğim ilk yarış olacak."

"Takvime bakmam lazım, ama yine de Melbourne'ün mantıklı bir seçenek olacağına eminim. Bunun yanı sıra bana Avustralya'ya geri dönmek için de bir bahane sunuyor!" dedi.

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