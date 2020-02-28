Ricciardo Avustralya GP etkinliklerine katılımını azaltacak

Avustralyalı sürücü, geçen seneki Albert Park yarışındaki tanıtımlar ve etkinliklere katılımı sebebiyle araca binmeden önce çok yorulduğunu ve enerjisinin tükendiğini söyledi.

Bu etkinlikleri ilk turda olan kazası için suçlamasa da - ki bunların arasında Castrol için Supercar sürüşü yapmak ve Renault için reklamlarda oynamak da bulunuyordu - bu seneki ve gelecek senelerdeki Avustralya GP'leri için bu etkinlikleri azaltacağını belirtti.

"Her sene durum gittikçe artıyor." diyen Ricciardo ekledi: "Melbourne ile olan ilişkimiz, Mark Webber'in de dediği gibi biraz aşk/nefret ilişkisi çünkü evinizde olduğunuz ve yarıştığınız için çok mutlusunuz, ancak orada olmanızın size kattığı stres çok daha büyük ve bu stres, sizin orada olmanızı gerektiren durumu ortadan kaldıran pek çok ekstra şeyin olmasına da neden oluyor.

"Bu yaptığımız şeylerin çoğu güzel şeyler, bu yüzden her şeyi geri iteleyemiyorsunuz çünkü herkes sizin yaptığınız işe çok ilgili.

"Ancak günün sonunda, yarışımızı tamamlıyoruz; 2 veya 3 Ocak'tan beri vücudumuzu, konsantrasyonumuzu hazırladığımız şey bu, ilk yarış. Oraya bu kadar hazırlıkla gidip birkaç yüzdeyi buraya, birkaç yüzdeyi şuraya harcamak çok moral bozucu bir şey.

"Tabii ki de geçen sene olan yarış ile bu katlanarak arttı; yarışta olanların suçunu bu olaylara atmıyorum tabii ki de. Ancak Pazar günü yarış öncesi temiz bir kafaya ve full enerji ile dolu bir vücuda mı sahiptim? Hayır. Bu yüzden bunu geliştirmek için çalışacağım.

"Soruyu tamamıyla cevaplamam gerekirse, bu sene daha az şey yapacağım. Ve bunu tamamen diğer sürücülerin o hafta sonundaki sarf ettikleri kadar efor sarf ederek yapacağım ve umuyorum ki sezona puan ile başlayıp sosyal medyaya güzel şeyler yazabileceğim."

Ricciardo hem medya mensuplarına hem de kendi hayat tarzına uyan bir aktivitenin, Renault kokpitine ilk seans öncesi paraşüt ile atlayarak gelmek olabileceği üstüne bir şaka yaptı ve şunları söyledi:

"Cuma sabahı paraşütle atlayacağım. Direkt garajın içine (gülüyor). Noel itibariyle paraşütle atlama biletimi aldım ve kokpite mükemmel bir iniş yapmaya hazırım, ardından da direkt piste çıkacağım. Bu çok havalı olurdu.

"Medya da bunu çok severdi, tek taşla birkaç kuşu vurmuş olurdum."