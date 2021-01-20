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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Avustralya Açık turnuvası düzenlenirse F1 yarışı da yapılabilir"

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Ricciardo: "Avustralya Açık turnuvası düzenlenirse F1 yarışı da yapılabilir"
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Daniel Ricciardo, eğer Avustralya Açık tenis turnuvası düzenlenirse, Avustralya Grand Prix'sinin Kasım ayında yapılmasının önünde herhangi bir engel olacağını düşünmüyor.

Avustralya, COVID-19 nedeniyle ülke çapında ciddi önlemler almış durumda ve şu anda ülkeye giren herkes 14 gün boyunca kendilerini karantinaya altına almak zorundalar.

Tam da bu sebepten ötürü 2021 Avustralya GP, Mart ayından Kasım ayına ertelendi.

Ancak Avustralya Açık tenis turnuvası, tüm bu duruma rağmen gerçekleştirilecek ve Daniel Ricciardo eğer bu turnuva düzenlenirse Formula 1 yarışının da yapılabileceğini düşünüyor.

The Age'e konuşan Ricciardo, “Tenisi seviyorum, bu turnuvayı izleyeceğim ve umarım her şey yolunda gider. Çünkü bu sayede Kasım ayındaki etkinliğimizi nasıl gerçekleştirebileceğimize dair bazı açılardan elimizde bir örnek olacak."

"Formula 1 gibi dört günlük bir yarış hafta sonunu düşündüğümüzde, tüm tarafların 14 gün karantinada kalması hayal edilebilir bir şey değil. Bir sporcu potansiyel olarak bir tenis turnuvasında iki hafta geçirebilir, bu nedenle bu tür önlemler onlar için daha makul görünüyor."

"Geçen sene yaşananlar sinir bozucuydu, yarış son anda iptal edilmişti ve aynısının olmasını istemiyorum. Geçen seneki durum gerçekten sinir bozucuydu ve ikinci bir iptalle her şey daha da kötü olurdu. Yarışı kasım ayına ertelemek, en azından yarışı bir şekilde düzenleme fırsatı veriyor."

"En azından hepimiz öyle olmasını umuyoruz." dedi.

Ricciardo, sezona Avustralya'da başlamaya alıştığını ve bu yıl sezona başka bir yerde başlayacağı için üzgün olduğunu dile getirdi. Ancak bunun bazı artıları olabileceği görüşünde.

"Sezonun açılış yarışına ülkemin ev sahipliği yapması her zaman hoşuma giden bir şey oldu, ancak buraya daha sonra gelmenin de avantajları var."

"McLaren bu yıl alışması biraz zaman alan Mercedes motoruna geçecek. Takımı değiştirdim ve sezona neredeyse hiç test yapmadan başlayacağım. Mart ayında yapılsaydı Melbourne'de en iyiler arasında olur muyum emin değilim... Ancak Kasım ayında şansım çok daha yüksek olacak."

"Taraftarlar için ve şahsen benim için en önemli şey Avustralya Grand Prix'sinin her yıl düzenlenmesi. Yani kalıcı şekilde baharda ya da sezon sonunda bir yere taşınması umurumda değil. "

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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