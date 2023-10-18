Ricciardo, Austin'de pistlere dönüyor
AlphaTauri, Daniel Ricciardo'nun bu hafta sonu gerçekleştirilecek Amerika GP'de yer alacağını doğruladı.
34 yaşındaki Avustralyalı pilot, 25 Ağustos'taki Hollanda Grand Prix'si antrenman seansında kaza yapmış ve sol elinden sakatlanmıştı.
Elindeki hasar nedeniyle ameliyat olan ve o günden bu yana pistlerden uzak kalan Ricciardo, Katar GP öncesi simülatör sürüşlerine başlamış fakat pistlere dönüş için Amerika GP'yi bekleme kararı almıştı.
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Amerika GP öncesi BBC Sport'a konuşan AlphaTauri sözcüsü, Ricciardo'nun Austin'de direksiyona geçeceğini doğruladı.
Bu aslında neredeyse kesin bir bilgiydi fakat ne AlphaTauri ne de takımın sahibi Red Bull daha önce Ricciardo'nun pistlere dönüşünü resmi olarak doğrulamamıştı.
Ricciardo, Pazar günü Nashville'de Red Bull için bir gösteri sürüşüne katıldı ve zaten F1 aracına dönmüş oldu.
Sonrasında, "Küçük bir güncelleme: simülatör çalışmaları iyi gidiyor, elim sürüş için gayet iyi hissettiriyor. Herkes Austin'i sevdiğimi bilir. Bunu hayatta kaçıramam; orada görüşürüz." demişti.
Amerika GP, Ricciardo'nun bu yılki sadece üçüncü yarışı olacak. Sekiz yarış galibiyeti bulunan Ricciardo, 2023 sezonuna Red Bull'un yedek pilotu olarak başlamıştı.
Yeni Zelandalı Liam Lawson ise bu hafta sonu yedek pilotluk rolü üstlenecek ve ihtiyaç halinde direksiyona dönecek.
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