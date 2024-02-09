Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Perşembe gecesi geç saatlerde Las Vegas'ta yeni VCARB 01'in lansmanını yapan takım, Ricciardo ve Yuki Tsunoda ile bu sezon şimdiye kadarki en deneyimli kadrosuyla yoluna devam edecek.

Avustralyalı pilot, kardeş Red Bull takımı için genç pilotlar yetiştirmeye odaklanmaktan uzaklaşmanın ve büyük ABD sponsorlarının gelişinin RB'nin daha bağımsız olmasını sağlayacağını söyledi.

Ricciardo, "Sanırım dışarıdan bakanlar, diğer takımlar ya da bunun sadece bir Red Bull genç takımı olduğunu düşünenler için bu, herkesin bizi daha ciddiye alması için bir yol."

"Sanırım bu yıl kendi ayaklarımız üzerinde durduğumuzu hissettiğimiz ve ciddi ortaklarımızın olduğu bir yıl olacak. Bunun da ekip olarak bizim için son derece faydalı olduğunu düşünüyorum."

"Yapı çok değişti, çok sayıda yeni personel geldi ve şu anda hepimizin umduğu gibi orta grubun önünde mücadele edecek bir şey inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ricciardo, takımın yeni görünümünü beğendiğini ve araç görünümünün Toro Rosso'nun son günlerini anımsattığını söylüyor.

"Gördüğüm kadarıyla harika her şey harika."

"Performans elbette öncelikli ve bunun pistte nasıl gittiğini görmemiz gerekecek. Ama iyi görünme kısmını hallettik ve umarım herkes de bundan hoşlanır."

Bu yılki hedefleri sorulan Ricciardo, öncelikli hedefin geçen yıl görülen iniş çıkışlar yerine farklı pist türlerinde tutarlı bir performansa sahip olmak olduğunu söyledi.

"Orta grubun en önünde mücadele etmek ve tutarlı olmak istiyoruz."

"Yani sürekli olarak Q3'e kalırsak, puan alırsak, ilk 10'a girersek bu öne bir adım daha yaklaşmamıza yardımcı olabilir."

"Tutarlılık aracı anladığınızı ve takımın da aracı iyi kavradığını gösterir. Ben de bunun için uğraşıyorum."