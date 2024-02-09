Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"
Daniel Ricciardo, yenilenen RB Formula 1 takımındaki değişikliklerin rakipleri eski Toro Rosso ve AlphaTauri takımını 'daha ciddiye almaya' zorlayacağını söylüyor.
Perşembe gecesi geç saatlerde Las Vegas'ta yeni VCARB 01'in lansmanını yapan takım, Ricciardo ve Yuki Tsunoda ile bu sezon şimdiye kadarki en deneyimli kadrosuyla yoluna devam edecek.
Avustralyalı pilot, kardeş Red Bull takımı için genç pilotlar yetiştirmeye odaklanmaktan uzaklaşmanın ve büyük ABD sponsorlarının gelişinin RB'nin daha bağımsız olmasını sağlayacağını söyledi.
Ricciardo, "Sanırım dışarıdan bakanlar, diğer takımlar ya da bunun sadece bir Red Bull genç takımı olduğunu düşünenler için bu, herkesin bizi daha ciddiye alması için bir yol."
"Sanırım bu yıl kendi ayaklarımız üzerinde durduğumuzu hissettiğimiz ve ciddi ortaklarımızın olduğu bir yıl olacak. Bunun da ekip olarak bizim için son derece faydalı olduğunu düşünüyorum."
"Yapı çok değişti, çok sayıda yeni personel geldi ve şu anda hepimizin umduğu gibi orta grubun önünde mücadele edecek bir şey inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.
Daniel Ricciardo, VCARB 01
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Ricciardo, takımın yeni görünümünü beğendiğini ve araç görünümünün Toro Rosso'nun son günlerini anımsattığını söylüyor.
"Gördüğüm kadarıyla harika her şey harika."
"Performans elbette öncelikli ve bunun pistte nasıl gittiğini görmemiz gerekecek. Ama iyi görünme kısmını hallettik ve umarım herkes de bundan hoşlanır."
Bu yılki hedefleri sorulan Ricciardo, öncelikli hedefin geçen yıl görülen iniş çıkışlar yerine farklı pist türlerinde tutarlı bir performansa sahip olmak olduğunu söyledi.
"Orta grubun en önünde mücadele etmek ve tutarlı olmak istiyoruz."
"Yani sürekli olarak Q3'e kalırsak, puan alırsak, ilk 10'a girersek bu öne bir adım daha yaklaşmamıza yardımcı olabilir."
"Tutarlılık aracı anladığınızı ve takımın da aracı iyi kavradığını gösterir. Ben de bunun için uğraşıyorum."
Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"
Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz" Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"
Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı
Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı
Brundle: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş için yapması gereken çok şey var"
Brundle: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş için yapması gereken çok şey var" Brundle: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş için yapması gereken çok şey var"
Son Haberler
Hamilton, Ferrari ile anlaştığını kardeşine telefonda söylemiş
Hamilton, Ferrari ile anlaştığını kardeşine telefonda söylemiş Hamilton, Ferrari ile anlaştığını kardeşine telefonda söylemiş
Alonso ve Vettel, 2025 için Mercedes'in radarında mı?
Alonso ve Vettel, 2025 için Mercedes'in radarında mı? Alonso ve Vettel, 2025 için Mercedes'in radarında mı?
Hulkenberg, Haas ile yeni anlaşma imzaladığını yalanladı
Hulkenberg, Haas ile yeni anlaşma imzaladığını yalanladı Hulkenberg, Haas ile yeni anlaşma imzaladığını yalanladı
Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli"
Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli" Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar