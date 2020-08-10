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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Ricciardo: “Attığım 'Seb' spini, Renault için yaraya tuz bastı”

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Ricciardo: “Attığım 'Seb' spini, Renault için yaraya tuz bastı”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Cem Özel, Editör
10 Ağu 2020 12:00

Daniel Ricciardo, 70. Yıl Dönümü Grand Prix’sinde spin atıp puan barajının dışına düşmesinin, yaraya tuz bastığını söyledi.

Ricciardo, antrenmanlarda ve sıralama turlarında Renault’yu etkilemişti. Ancak yarıştaki ikinci stintinde orta hamura geçmesi, hız kaybetmesi ve geri düşmesine sebep oldu.

Ricciardo, kendisini puan barajının dışında Carlos Sainz, Sebastian Vettel ve Alex Albon ile mücadele ederken buldu ve sonrasında spin attı.

Bu, Ricciardo’nun üçüncü kez pite girmesine ve daha da geriye düşmesine sebep oldu. Avustralyalı sürücü sonuç olarak yarışı 14. sırada tamamladı.

Yarıştan sonra konuşan Ricciardo, attığı spini eski takım arkadaşı Sebastian Vettel’in spinlerinle karşılaştırdı ve gaza yüklenirken aracının arka tarafını kaybettiğini belirtti.

Ricciardo, “Medya panelinde Seb ile karşılaştım ve ne yazık ki attığım spin, onun son yıllarda attığı spinlere benziyordu.”

“Araçtayken gaza oturduğunuz anda, arka tarafı kaybediyorsunuz. Sanırım Austin’de 2017 ya da 2018’de aynısını yapmıştı ve bunu daha önce tecrübe etmemiştim.”

“Carlos’u yanımda görebiliyordum ve temas yaşamadan onu biraz sıkıştırmak istedim. Ancak direksiyonu düzeltip gaza oturduğum anda spin attım.”

“Başka bir araca böyle bir açıda çok yakın olunca, o aracın yönündeki yere basma gücünü çok kaybediyorsunuz. Yani çok yere basma gücü kaybettim ve bu beni hazırlıksız yakaladı.”

“Yaraya biraz tuz bastı. Yarışın o anından itibaren de geriye düştük.”

“Yarış o anda bitti demek istemiyorum, ancak bununla beraber başımı öne eğmek istedim. Sonuç olarak, eğlenceli bir hafta sonu olmadı.”

 

“Son iki haftayı, olumlu iki hafta olarak görmek istiyorum.”

“Yarış yeni tamamlandığı için bu şekilde düşünmek zor ve bu yarış için iyi umutlarımız vardı. Bunu geride bırakmalıyız, ancak burada genel olarak iki güçlü hafta geçirdiğimizi düşünüyorum.”

“Bugünkü sonucu lastiklere yıkmak istemiyorum, ancak kesinlikle bu konuda zorlandık. Cuma günü zorlandığımızı düşünüyorum, sert hamuru kullanan tek takım bizdik ve bu bize bugün potansiyel olarak zarar verdi.”

“Üzerinde gelişebileceğimiz bazı şeyler var, ancak paket olarak aracın iyi bir yerde olduğundan eminim.”

“Ancak herkes birbirine çok yakın. Kötü bir yarışta hiç puan alamayabilirsiniz, iyi bir yarışta da ilk beşe girebilirsiniz.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Luke Smith

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