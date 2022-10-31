Ricciardo: "Atak pozisyonunda olmak iyi hissettirdi"

Haberi dinle

Yarışı yedinci sırada tamamlayan Ricciardo, Mexico City'deki performansından oldukça memnun olduğunu söyledi.

Pilotlar Şampiyonası'nda takım arkadaşı Lando Norris'in 111 puanına karşılık 35 puana sahip olan Avustralyalı pilot, oldukça kötü bir sezon geçiriyor. Ayrıca Ricciardo'nun McLaren'deki yerini, sene sonunda çaylak pilot Oscar Piastri alacak.

Meksika Grand Prix'sinde Ricciardo, orta lastiklerle uzun süre pistte kalması sebebiyle yarış sonunda yumuşak lastiklere geçiş yaptı. Bu lastiklere geçişin ardından McLaren pilotu, yarışın son bölümünde altı aracı geçti.

Yarış sonrası verdiği röportajda Ricciardo, yeniden mücadele edebilmenin ve birçok geçiş yapmanın iyi hissettirdiğini söyledi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

RacingNews365.com da dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte Ricciardo, "Geçen yıl bile, pist üstünde atak yapmaktan çok pozisyonumuzu korumaya çalışıyorduk. O yüzden bugün birden fazla atak yapmak çok iyi hissettirdi."

Ricciardo, takım olarak kaybedecek bir şeyleri olmadığı için yarış sonunda yumuşak lastiğe geçişi denediklerini söyledi.

McLaren pilotu, "Pitten çıktığım an lastiklerin çok iyi olduğunu ve kontrolün bende olduğunu hissettim."

"Hadi bu lastiği deneyelim ve neler olacağını görelim diye düşündüm." dedi.