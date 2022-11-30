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Formula 1 Haberler

Ricciardo: "Aşırı analiz McLaren'daki sürüş stilimi etkiledi"

Daniel Ricciardo'ya göre, hız eksikliğini aşırı analiz etmek McLaren kariyerini olumsuz etkiledi.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ricciardo: "Aşırı analiz McLaren'daki sürüş stilimi etkiledi"
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McLaren iki Formula 1 sezonunun ardından Daniel Ricciardo'ya veda etti. En büyük başarısı elbette 2021'de İtalya'da kazandığı zaferdi fakat bunun dışında takım arkadaşı Lando Norris tarafından sık sık mağlup edildi.

Ricciardo'nun sözleşmesi 2023'ün sonuna kadar devam ediyordu ancak Oscar Piastri'ye yer açmak adına kontratı erkenden feshedildi.

In the Fast Lane podcast'ine konuk olan Ricciardo, Woking merkezli takmda yaşadığı zorluklara değindi.

Avustralyalı sürücü, hız eksikliğini çok fazla analiz etmenin kendisi için bir sorun haline geldiğini ve sürüş tarzından uzaklaştığını söyledi.

Ricciardo, "Bu kesinlikle düşündüğüm bir şey. Sezon sona erdiğinden beri, artık düşünmeyi bırakmaya başladım. Yine de bazen aklımın bir köşesinde kalıyor."

"Gizemli değil ama yaşadığım zorluklar benim için çok sıra dışıydı. Herkesin kötü yarışları vardır, ancak benim sahip olduğum kadar çok olmaz ya da bazen bir turda bir saniye kaybetmezsiniz. Bunun hakkında çok düşündüm."

"Bir saniye geride kaldığımda kafamda hep soru işaretleri oluştu. Bu yaz artık aracı doğal şekilde kullanamadığımı fark ettim."

"Hep bir adım gerideydim çünkü aracı eskisi gibi refleks ve içgüdüyle sürmüyordum. Artık doğal değildi ve kendimden çok fazla çıkarmaya çalışıyordum."

"Sık sık McLaren ile ilk sıralama turlarımı düşünüyorum. Aracı çok iyi tanımadığım halde Lando'yu yendim. Ondan sonra onu kaç kez yendiğimi bilmiyorum ama çok sık değildi."

"Bu yüzden öncesinde daha çok hislerim ve içgüdülerimle sürüyordum. Böylesi daha iyiydi. Aracın özelliklerini bilmiyorken daha hızlı sürdüm."

"Kimseyi eleştirmiyorum, ama kötü hafta sonlarını çok fazla analiz ettiğimizi düşünüyorum. Sürüş tarzına veya ayar değişimine çok fazla takıldık."

"Kendimizi buna kaptırdık. Bu bizi çıkmaza götürdü ve mücadeleyi de bu noktada kaybettik." dedi.

Ricciardo güçlü sonuçlar alamamasını tamamen aşırı analize bağlamıyor ve bu aracın zayıf noktalarından bazılarını ortaya çıkardığını söyledi.

"Her şeyin derinlemesine incelemeseydik başarılı olabilir miydik? Açık olacağım, bu araçla bunu yapabileceğime hâlâ inanmıyorum çünkü bu aracı nasıl süreceğimi hâlâ anlayabilmiş değilim."

"Zayıf yönlerimi ortaya çıkardı. Bunu kabul etmek zorundayım."

"Yine de tüm verileri aşırı incelediğimizi ve sonuç olarak da daha az performans gösterdiğimizi biliyorum."

"Bir GP hafta sonu çok yoğundur ve enerjiniz belirli seviyededir. Tüm zihinsel enerjinizi analize harcarsanız, direksiyona geçtiğinizde beyniniz fokurdamaya başlıyor."

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