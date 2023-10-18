Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"

Daniel Ricciardo, Hollanda GP antrenman seansında yaptığı kazadan bu yana pistlerden uzak kaldı ve nihayet Amerika'da AlphaTauri F1 koltuğuna dönecek.

Hafta sonu öncesinde konuşan Avustralyalı pilot, kendisini hazır hissettiğini söyledi.

Ricciardo şöyle konuştu: "Geri dönmek çok güzel!"

"Elim artık daha iyi durumda ve bunu simülatörde de değerlendirme fırsatım oldu."

"Katar'dan önceki hafta denedim fakat potansiyelimi tamamen kullanabildiğimi hissedemedim, bu yüzden o haftanın geri kalanını İngiltere'de geçirdim, simülatörde daha fazla zaman harcadım ve artık piste çıkmaya hazır hissettiğim bir noktaya geldim."

"Elimden geldiğince antrenman yapmaya devam ettiğim için genel kondisyonum gayet iyi, ancak bir süredir sol elim ya da kolumla pek bir şey yapamadım."

"Son birkaç yarışı izlemek kesinlikle sinir bozucuydu. Kendimi tekrar yarışmaya hazır hissettiğim bir noktaya geldikten hemen sonra iki yarışa çıktım ve tekrar "Pause" tuşuna basmak zorunda kaldım. Fakat yarışmadan geçen süre oldukça hızlı geçti."

Daniel Ricciardo,Scuderia AlphaTauri Team Fotoğraf: Erik Junius

Ricciardo, güncellemelerle değişen AT04'ün performansını da merak ediyor.

"Son sürüşümden bu yana mevcut araç biraz ilerleme kaydetti fakat simülatör güncellemelerin neler getirdiğine dair bir fikir edinmeme yardım etti."

"Etkilerini biraz hissettim ama piste çıktığımda hissedeceğim şeyler de olacak. Singapur'da yeni güncellemeleri ilk kez denediklerinde oradaydım ve yorumlar büyük oranda pozitifti."

"Bu yüzden nasıl bir şey olduğunu ilk elden göreceğim için heyecanlıyım."

"Bu hafta sonuna gelirsek, Austin'i her zaman sevmişimdir. Günümüz pistleri arasında benzersiz bir pist ve fiziksel açıdan epey zorlu."

"Sizi zorluyor ama bu hissi seviyorum. Meydan okumayı seviyorum. Apekslerin birçoğu da oldukça geniş, bu yüzden pisti olağanüstü kılan ve öne çıkaran bazı tuhaf virajlar var."