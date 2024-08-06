Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"

Motorsport.com, Daniel Ricciardo ile bir araya gelerek Avustralyalı pilotun Red Bull'a yükselme ihtimali ile Formula 1'den tamamen silinme ihtimalini nasıl dengelediğini konuştu.

Sadece birkaç hafta önce Daniel Ricciardo'nun Formula 1 kariyeri suya düşmüş gibi görünüyordu. Sonra Red Bull'da sezon ortasında Sergio Perez'in yerine geçebilecek bir yarışçı olarak yeniden ortaya çıktı ki bu onun ilk etapta Red Bull ailesine geri getirilmesinin sebebiydi.

F1 komik bir iş olabilir ve deneyimli Ricciardo bu işin pek çok yönünü gördü.

Motorsport.com/Autosport onu Spa'da yakaladığında sırıtarak, "Bu komik bir iş."

"Geçen yıl ara vermek bu işe geri dönmemi ve bu tür şeylerle çok daha iyi başa çıkmamı sağladı. Buna biraz gülüyorum. Garip bir şekilde keyif alıyorum.”

"Biraz stresli mi? Evet, biraz stresli. Ama ne var biliyor musunuz? Bu çılgın bir dünya, çılgın bir spor ve bunun bir parçası olmak eğlenceli. Birçoğumuzun üzerinde baskı var ve bu baskıya dayanıp dayanamayacağımızı görmemiz gereken anlar var. Ve bunu yapıp yapamayacağımı görmek beni heyecanlandırıyor." diyor.

Ricciardo, Sebastian Vettel ve Max Verstappen ile birlikte Red Bull'un baskı ortamını ilk elden deneyimledi. Yerine geçmeye çalışanların yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde, Avustralyalı pilotun sekiz Grand Prix zaferinin yedisini içeren asıl Red Bull dönemi, geriye dönüp bakıldığında çok daha etkileyici görünüyor.

Ancak 35 yaşındaki pilot bunun tam tersi bir senaryoyu da tecrübe etti, en önemlisi de McLaren'da işleri yoluna koyamamasıydı.

Sürüş stilini bir türlü uyum sağlayamadığı bir araca adapte etmek için daha da derine indikçe, kendi yarattığı bir girdap tarafından yavaş yavaş yutuldu.

Lando Norris'in yanında iki yıl süründükten sonra -Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın çarpıştığı Monza'da McLaren’ın elde ettiği 1-2 sonucunda aldığı zafer hariç- Ricciardo sonunda acıdan kurtuldu.

F1'e olan hevesini kursağında bırakan o yaralayıcı deneyimin ardından Ricciardo, ilk seferinde kendisini yiyip bitiren bu seriye geri dönmeyi kaldırıp kaldıramayacağı gibi varoluşsal bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Ancak Red Bull'dan Christian Horner ona bir can simidi uzattıktan ve geçtiğimiz Temmuz ayında Silverstone'da yapılan bir test Horner'ı yedi yarış kazanan eski Bal Porsuğu'nun hala orada bir yerlerde olduğuna ikna ettikten sonra geri döndü.

Zandvoort'ta elinden sakatlanan Ricciardo, Red Bull'un uydu takımı AlphaTauri'ye -şimdi RB- geri dönüşünü sekteye uğrattıktan sonra, Perez'in koltuğuna ait olduğunu kanıtlamak için tam bir sezon öncesi avantajıyla 2024'te yeniden başladı.

Ancak takım arkadaşı Yuki Tsunoda, kendi Red Bull iddiasını ortaya koymak için harika bir form yakalarken, Ricciardo VCARB01'de ritmini bulmakta zorlandı.

Çoğu zaman Tsunoda, sıralamalarda üstünlüğü ele geçirdi ve Japon sürücü 22 puan toplarken Ricciardo 12 puanda kaldı.

Ricciardo, Şangay'da onun için bir dönüm noktası olan bir şasi değişikliğini yönetti. Bu değişiklikle Miami sprintinde dördüncü ve Kanada GP sıralamalarında beşinci olarak başarı göstermeye başladı ve Red Bull ve RB'nin görmesi gereken gerekli tutarlılığı yavaş yavaş sergiliyor.

Ricciardo, "Bu sezon kesinlikle biraz farklı bir tempomuz var.”

"Bence Yuki çok fazla düşüş yaşamadı, gerçekten baştan sona güçlüydü ve benim bunu yakalamam biraz zaman aldı.”

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Açıkçası, Çin'deki şasi değişikliği benim yılımın biraz daha umut vaat etmeye başladığı yerdi. Ancak o noktadan sonra, kesinlikle arabayla biraz daha iç içe olduğumu hissettim ve o inancı biraz olsun geri kazanmaya başladım.”

"Hâlâ hıza sahip olmak gerçekten çok önemliydi. Şimdi tek yapmam gereken bunu daha sık yapabildiğimden emin olmak ki bunu başardım ama elbette her zaman kendimden daha fazlasını istiyorum."

En düşük seviyesine indiğinde, Ricciardo’nun McLaren'daki düşüşünü tekrar yaşamaya mahkum olup olmadığına dair sorular ortaya çıktı.

Ancak Ricciardo sonuç alamadığı için ne kadar hayal kırıklığına uğramış olsa da, McLaren dönemini noktalayan karamsarlık bu sefer yoktu.

18 ay önce F1 kariyerinin bittiğini düşünen biri için, artık korkacak bir şey kalmamıştı.

"'Umurumda değil' gibi bir yaklaşımım yok ama benim bakış açıma göre tüm bunlar bir bonus çünkü 2022'nin sonunda belki de bir daha asla Formula 1'de yarışamayacağımı düşünmüştüm.”

"Yani, bu ikinci şansa sahip olmak, eğer biraz baskı olacaksa, tamam, üstesinden gelirim. Artık bana gerçekten zarar verecek bir şey yok."

"Olacak hiçbir şeyi kontrol edemem. Pistte olanları kontrol edebilirim. Yarıştan yarışa bile bakmıyorum. Seans seans değerlendiriyorum." dedi.

Ricciardo'nun sezonun geri kalanında RB'de kalacağı, Red Bull'un terfisini şimdilik kaçıracağı ama aynı zamanda 2025'te gride girmesi muhtemel görünen yedek sürücü Liam Lawson ile değiştirilmeyeceği kısa süre önce doğrulandı.

Bu karar şimdi sezonun sonuna doğru ertelendi ancak 2024, Ricciardo'nun Formula 1'deki son sezonu olursa, pişmanlıkla geriye bakmayacak.

Red Bull'un nasıl bir karar vereceği ve 2024 son sezonu olursa nasıl hissedeceği sorulduğunda Ricciardo şunları söyledi:

"Hâlâ çok aç ve motive hissediyorum, bu yüzden elbette üzülürdüm, çünkü hâlâ verecek daha çok şeyim olduğunu hissediyorum. Kendimi gerçekten iyi bir yere koydum."

"Yani üzücü olurdu ama kesinlikle minnettar bir yerden de bakardım ve sanırım bakış açım bazen bu noktada yardımcı olabiliyor."

"Bakın, sahip olduğum zamana ve yarış kazanan bir araba kullanabildiğim için minnettarım. Pek çok kişinin sadece hayal edebileceğini bildiğim bir sporda 10 yıldan fazla bir kariyerim oldu.”

“Muhtemelen o düşünceyle yatağa giderdim. Ama içimde, henüz hazır olmadığımı hissediyorum."