Ricciardo: "Artık benim için en önemli şey kazanmak değil"

Avustralyalı pilot, McLaren'ın Oscar Piastri ile anlaşması ve kontratını erken feshetmesinin ardından sezona Red Bull'un yedek pilotu olarak başlamıştı.

AlphaTauri'de Nyck de Vries'in kontratının feshedilmesinin ardından İtalyan ekiple sezon ortasında pistlere dönen Ricciardo, Mexico City performansıyla eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Ricciardo 2025 Red Bull koltuğunun favorilerinden birisi haline gelmiş durumda ve performansını devam ettirdiği takdirde eski takımına dönmesi hiç de sürpriz olmayacak.

Yine de Ricciardo, F1'den uzak kaldığı dönemde spor hakkında çok şey öğrendiğini söyledi.

Ricciardo, "Bu yıl hiç yarışmamış olsaydım, 12 ay boyunca dinlenseydim, benim için bir sorun olmazdı."

"Yarışmadan geçirdiğim zaman bana gerçekten iyi geldi, bu ara bana çok şey kazandırdı."

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

"Ocak ayında bana Macaristan'da AlphaTauri'yi sürmeye hazır olup olmadığım sorulsaydı, muhtemelen 'hazır değilim, biraz daha zamana ihtiyacım var' derdim"

"Ancak Silverstone'daki lastik testleri sırasında içimde yeniden kıpraşma hissettim. Red Bull aracını kullanırken 'Harika, bu iş bana yine çok keyif veriyor!' dedim."

"Sıralama turlarının sonunda AlphaTauri aracıyla 14. olduğumda bile eğleniyordum. Bu ara benim için çok önemliydi. Yarışmadığım dönemde her şeye dışarıdan baktım ve kendi kendime 'Tamam, artık spordan aldığım keyif sonuçlara bağlı olmamalı' dedim."

"İyi bir turun ya da iyi bir yarışın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum ve bu da geceleri rahat uyumama yardımcı oluyor."

"Artık her seferinde kazanmak benim için o kadar da gerekli değil. Bunu hayatım boyunca yaşadım ve artık oldukça rahatım. Her şeyden memnunum."

"Bir yıl önce yüksek sonuçlar için yarışmama izin vermeyen bir araçla yarışmanın anlamı olmadığını düşünüyordum, sonra yavaş yavaş fikrimi değiştirdim ve artık bunun giderek daha mantıklı olduğunu görüyorum." dedi.