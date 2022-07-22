Ricciardo: "Araçtan çıkarılacak çok zaman var"

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McLaren, bütçe sınırına ne kadar ekleme yapılacağı belirlenene kadar güncelleme getirmeyeceğini açıklamıştı.

Avusturya GP hafta sonunda bütçe sınırına %3'lük bir artış yapılacağının açıklanmasının ardından İngiliz ekip, Fransa'ya büyük bir güncelleme paketi getirdi.

Fransa GP öncesindeki teknik sunumda McLaren, arka kanat kenarları ve fren kanallarını da içeren büyük güncellemesinde tabanda ve sidepodda değişiklikler yapacağını açıkladı.

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McLaren pilotu Lando Norris, yeni güncellemelerle birlikte aracın farklı hissettirdiğini söylemişti. Norris'in takım arkadaşı Ricciardo da aynısını düşünüyor.

İkinci antrenman seansını liderin 1.4 sn gerisinde 9. sırada tamamlayan Avustralyalı pilot, günü hakkında şunları söyledi: "Evet farkı hissediyorsunuz. Ancak bu pistte bu araçlarla ilk sürüşümüz, yani [eski versiyon araçla] referans noktamız başka bir pistte. Eski ve yeni araçla aynı pistte arka arkaya test yapıyormuşsunuz gibi değildi."

"Yani farkların ne olduğunu söylemek zor, çünkü [eski versiyon] aracın bu pistte nasıl hissettireceğini bilmiyorum."

"Bence hâlâ bunun üzerinde çalışıyoruz, öğlen seansında gelişim kaydettiğimizi söyleyebilirim. Fakat bence hâlâ araçtan çıkarılacak çok şey var. Bu akşam ödevimizi yapacağız, normal bir Cuma akşamı olacak. Ancak bugün her şeyin sorunsuz bir şekilde gittiğini söyleyebilirim. Birçok tur attık, aracın içerisi de çok sıcak değildi aslında. Normal hissettirdi."

"Tempoma çok bakmadım, seansı nerede bitirdiğimi biliyorum. Yani sıralamam daha çok sıralama seansı temposunu gösteriyor. 9 ya da 10. oldum. O tarz bir şey. Sadece siz [muhabirler] ödevinizi yaptınız mı diye sizi test ediyordum."

"Uzun sürüşlerde ise tempom hakkında emin değilim. Buna daha bakmadım. Göreceğiz. Bence daha çok, araç ayarı anlamında her şeyi çözmek konusunda endişeliyim."

"Bence yeni paketten dolayı her şeyi maksimize edemedik. Hâlâ anlamamız gereken çok şey var. Umuyorum ki 'Bunu daha iyi yapabiliriz, şunu daha iyi yapabiliriz.' diyeceğiz ve daha çok tur zamanı çıkaracağız. Yani endişem yok, sadece klasik Cuma akşamı ödevlerimizi yapacağız."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images