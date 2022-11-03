Ricciardo: "Araçta yaşadığım zorluklarda kendimi 'yolcu' gibi hissediyordum"

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Avustralyalı pilot, Meksika GP'de Yuki Tsunoda ile yaşadığı temasın ardından 10 saniye ceza almasına rağmen orta-yumuşak lastik stratejisiyle başarılı bir performans ortaya koydu ve yedinci sırayı elde ederek bu sezondaki en iyi sonucunu aldı.

Ricciardo, ABD GP'de sezonun en kötü yarışlarından birini geçirerek yarışı takım arkadaşı Lando Norris'in on sıra gerisinde, on altıncı sırada tamamlamıştı.

Ricciardo Meksika'da, 2022 aracıyla ilk kez bu kadar rahat hissettiğini itiraf etti.

Ricciardo, "Sanırım geç olması, hiç olmamasından iyidir."

"Bugünü olduğu gibi kabul edeceğim, bundan zevk alacağım ve tempomuzun bu kadar harika olmasını takdir edeceğim."

"Umarım bu, önümüzdeki iki yarışın da böyle geçeceği anlamına gelir. Negatif olmamak için ileriye bakmak bile istemiyorum, sadece bugüne odaklanmak istiyorum. Umarım bu performansımızdan bir şeyler öğrenmişizdir."

"Geçen yıl da, yarışı puan barajında bitirsek bile ataktan çok savunma yaptığımızı hissediyordum. Bu yüzden bu yarışta atak konumunda olmak çok iyi hissettirdi." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

ABD yarışında hüsrana uğradıktan sonra bu şekilde geri dönmenin harika olduğunu da ekledi.

McLaren pilotu, "Tabii ki Austin gibi bir pistte kötü hissetmek benim için normal değil, orada yarışmakla ilgili sevdiğim çok fazla şey var."

"Sadece, araçta yaşadığım zorluklarla kendimi 'yolcu' gibi hissettiğim çok fazla zaman oldu. Hiçbir zaman yeteneğimi tam olarak gösterebildiğimi hissetmedim. O yüzden bu durumlarda çaresiz hissediyordum."

"Gerçekten bir noktada, sahip olduğum şeyi gösteremediğimi düşündüm. Çünkü diğerlerinin seviyesinde değildim. Bu yüzden bu yarışta tempoya sahip olduğumu görmek güzeldi, hızlı olmak beni mutlu ediyor."

"Keşke daha sık böyle olabilseydi, ama bu yarışın tadını çıkaracağım ve önümüzde bir hafta boşluk olduğu için mutluyum." dedi.

Motorsport.com tarafından bir şeyleri kanıtladığını hissedip hissetmediği sorulduğunda, Ricciardo şunları söyledi: "Hâlâ bir şeyleri başarabileceğimi biliyorum, ama bunu eyleme dökemediğinizde can sıkıcı oluyor."

"Son birkaç yarıştaki [Sebastian] Vettel gibi hissediyorum, olağanüstü birkaç yarış geçirdi ve şimdi insanlar emeklilik zamanının gerçekten gelip gelmediğini sorguluyor."

"Bunu hâlâ başarabilirim, sadece tutarlı olmak istiyorum. Ama bu sporu hâlâ seviyorum ve hâlâ ön sıralarda mücadele etmek için gereken tutkuya sahibim."