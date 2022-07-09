Ricciardo: "Araçta kendimi rahat hissetmiyorum"

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Avusturya'daki sıralama turlarının ilk bölümünde elendi ve yarışa gerilerden başlamak zorunda kalacak

Seansın ardından konuşan Avustralyalı pilot, şöyle dedi: "İlk bölümde elenmek asla harika değildir ve istediğimiz şey bu değil. Kötü geçen ilk seansın ardından çözmemiz gereken bazı sorunlar vardı ancak yaptığımız çalışmalar bizi Q1'in dışına çıkarmak için yeterli olmadı fakat bunu bahane olarak kullanmak istemiyorum."

"Burada çok kısa bir tur var ve herkes bu kadar yakınken, yapılan her şey pahalıya patlıyor. Eğer 0.030 saniye bulabilseydim, ikinci bölüme kalırdım. Yani farklar çok az."

"Şimdi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde uzun bir hafta sonu var. Bu yüzden odak noktam karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmek olacak. Hafta sonunun kalanının daha iyi geçmesi için elimizden geleni yapacağız."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo, araç içerisinde rahat hissetmediğini de kabul etti.

"Red Bull Ring'de pist limitlerine uymak hiç kolay değil çünkü kokpitteyken çok sınırlı bir görüş açısı var. Aracın etrafını ve ön tekerleklerin ön kısmını pek göremiyorsunuz. Her halükarda mümkün olduğunda doğru şekilde sürmeniz, kerbleri dikkatlice kullanmanız ve çizginin ötesine geçmemeniz gerekiyor."

"Fakat bu, işin bir yönü. Diğer yönü de virajların çoğunun çok hızlı olması. Mesela 9. virajda veya başka bir noktada seçtiğiniz çizgiye bağlı kalmanız gerekiyor ve bu da durumun nasıl olacağını belirliyor. Bir bakıma görevi zorlaştırıyor."

"Fakat tüm bunlar dışında kendi sorunlarım da var. Bu araçlar rüzgara karşı çok hassas ve bugün çok kuvvetliydi. Bu da sürüşü doğrudan etkiliyordu. Pistin bazı bölümlerden frenleme anlamında sınırı bulamadım. Bunun ciddi bir şey şey olduğunu söyleyemem ama ilk seanstan çıkmama yardım etmedi."

"Turum tamamında biraz vakit kaybettim ve bunun nedenin dahi bilmiyorum. Genel anlamda bunun tek bir sebebi yok, sadece direksiyon başında çok rahat hissetmiyorum. Bu, bir tür belirsizliğe yol açıyor ve aracı olması gerektiği gibi limitlerde süremiyorum."

"Açık konuşmak gerekirse durumu nasıl açıklayacağımı bile bilmiyorum. Antrenmanlarda aracın yeterince hızlı olmadığını hissetmiştik."