Ricciardo: "Ben kendimi iyi hissediyorum ama sonuçlar tam tersini gösteriyor"
Daniel Ricciardo, VCARB01 aracının daha 'cesaret verici' hale geldiğini söylese de, araçta halen eksik olduğunu hissettiği bazı şeyler mevcut.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
Mark Horsburgh
Kendi evindeki yarışa 18. sıradan başlayan Ricciardo, damalı bayrağı 12. sırada gördü. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise 8. olarak takıma 4 puan kazandırmayı başardı.
Yarıştan sonra konuşan Ricciardo, kendisinin ve aracın performansı hakkında şunları söyledi: "Hızlı gittiğimizde bile araçta eksik olduğunu hissettiğim bazı şeyler var."
"Elbette araç biraz daha cesaret verici ama çalışmaya devam edeceğiz."
"Sadece kendime odaklanmam gerekiyor. Etrafımda olan gürültülerin beni etkilemesine izin verirsem bu, beni yolumdan uzaklaştıracak. Bu yüzden olumsuz şeylerin araya girmesine izin vermemeliyim."
"Evet, sezona böyle başlamayı beklemiyordum, dürüst olmak gerekirse bu yıl çok daha güçlü başlayacağımızı düşündüm. Yani anladığım kadarıyla sadece ben değil, çoğu kişi bunun nedenini merak ediyor. Ama bence önemli olan benim rotamda kalmaya devam etmem. Kafam saçma sapan şeylerle dolu değil, kendimi gerçekten iyi hissediyorum ama ne yazık ki sonuçlar beni harika hissettirmiyor. Sadece yarışmaya devam etmek istiyorum. Eminim kendimde biraz daha fazlasını bulacağım."
"Sanırım önümüzdeki bir ya da iki yarışta araca bazı ufak tefek şeyler ekleyeceğiz. Oldukça hızlı bir geri dönüş olmasını bekliyorum. Siz farkına bile varmadan, tekrar harika olacağız!"
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