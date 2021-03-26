Ricciardo: ''Araçta hâlâ çok rahat hissetmiyorum''

Daniel Ricciardo bugün yeni takımı McLaren'la ilk antrenman seanslarını tamamladı.

Ricciardo antrenmanların ilkinde dokuzuncu, ikincisinde altıncı olurken, takım arkadaşı Lando Norris antrenmanları üçüncü ve ikinci olarak tamamladı.

Antrenmanlardan sonra konuşan Ricciardo, McLaren'daki ilk gününün ardından araçtaki ilk gününden ne kadar memnun olduğunu şu sözlerle anlattı: ‘’Yapmamız gerekeni yaptık. Hâlâ mükemmelleştirmemiz gereken şeyler var. Bugün çok iyi turlar attım mı? Çok iyi değillerdi.’’

‘’Pistteki herkesin aynı koşullara sahip olması çok iyi. İkinci ve altıncı olmamız çok cesaretlendirici, ancak hâlâ memnun değilim.’’

‘’Kötümser olmaya çalışmıyorum ancak araçta %100 ve rahat değiliz."

‘’Bence hâlâ yapmamız gerekenler var. Ancak bunu bildiğimiz halde, hâlâ önlerdeyiz, bu cesaretlendirici.’’

‘’Daha önce de bu pozisyonda [Renault’ya katıldığımda] bulundum, her şeyi ilk günden yapmak istiyorsunuz.’’

‘’Bu hafta sonunun harika olduğunu düşünüyorum, sezon boyunca daha da iyi olacağımız kaçınılmaz bir gerçek. Bence biraz sabır gerekli.’’

Yarın koşulların zorlu ve rüzgarlı olacağı söylenen ve ardından görüşleri istenen Avusturalyalı pilot, ‘’En azından hepimiz aynı anda pistte olacağız. Eğer rüzgar bizi 50 km savurursa, hepimiz için aynı olacak. Ancak bence iyi bir pozisyondayız. Paniklemiyorum fakat araçta hâlâ çok rahat hissetmiyorum. Gerçekçi olmam gerekirse, bu 23 hafta sonunun ilk günü.'' dedi.

Şu anda araçtaki öz güvenini kazanmak için yapması gereken şeyleri de şöyle özetledi: ‘’Bence mühendislerle daha fazla çalışmalıyım ve aracı anlamalıyım. Büyük ihtimalle daha fazla tur atıp, eski alışkanlıklarımdan kurtulmalıyım.’’

‘’Eğer turlarla alakalıysa, testler bu yüzden iyi geçti demektir. Çok test yapabildik ve üç günün sonunda çok daha iyi hissediyordum. Bugün ikinci antrenman, birincisine göre daha iyiydi.’’

‘’Bence koltukta daha fazla zaman geçirmeliyim.’’