Ricciardo: "Aracın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum"

Sezonun ilk yarışından bu yana takım arkadaşı Lando Norris'e kıyasla araca alışmakta zorlanan Ricciardo, onun için zorlu geçen Monako Grand Prix'sinin ardından Bakü'de de araçta pek rahat görünmedi.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde kaza yaparak elenen Ricciardo, yarışta da güçlü bir tempoya sahip değildi ve bu kaotik yarışı 9. sırada tamamladı.

Yarışı hakkında konuşan Ricciardo, Bakü'den en azından puanlarla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Evet, en azından bir şeyle ayrılıyoruz. Özellikle de Cumartesi günün ardından bu cadde pistlerinde hafta sonlarının nasıl gittiğini gördük, yani ilk turda yarış dışı kalabilirsiniz. Bu yüzden, son tura kadar mücadelenin içinde olabilmek ve lastik aşamalarından geçerek onları her aşamada hissetmek bana yeni şeyler kattı."

"Kulağa oldukça basit geliyor olabilir ama bunlar iyiydi, bunu yapmak iyiydi ve bence biraz gelişme kaydettik. Sonuç çok heyecan verici değil ama gelişme kaydettik."

Ricciardo, belki de sezonunun en iyi yarışını İspanya'da geçirmiş ve bu yarışı takım arkadaşının önünde 6. sırada tamamlamıştı.

Bir sonraki yarış olan Monako Grand Prix'sinde ise İspanya Grand Prix'sinin tam tersi bir görüntü vardı. Sıralama turlarında ikinci bölümde elenen Avusturalyalı pilot, yarışta ise yarışı 3. sırada tamamlayan takım arkadaşından tur yemişti.

Ricciardo'ya araçtaki hissiyatının İspanya'daki hafta sonuna kıyasla gelişip gelişmediği soruldu.

Ricciardo bu soruya, "Evet, biraz gelişti. Sinir bozucu şey şu: Aracın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum ama her tur bunu yapabilmek çok zor."

"Bunu çok küçük aralıkta bir yapabiliyorum. Yani, bunu yapabildiğim bir tur oluyor ama bunu 55 tur boyunca devam ettirebilmek, işin zorlaştığı kısım."

"Sanırım bu yüzden yarışı bitirebildiğim ve deneme-yanılma yöntemiyle yeni şeyler deneyebildiğim için mutluyum. Yani, daha açık ve hatalarınızı biraz daha affedebilen pistleri dört gözle bekliyorum."

"Bence bu öğrenme sürecimi hızlandıracak ve üst üste gerçekleştirilecek üç yarış yakaladığım ritmi korumama yardımcı olabilir." şeklinde yanıt verdi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images