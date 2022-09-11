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Avustralyalı pilot, geçtiğimiz sene Monza’da McLaren’la ilk ve tek galibiyetini kazanmıştı. Ricciardo, bu sene ise yarış takım arkadaşı Lando Norris’in hemen ardında 4. sıradan başladı ve yarışın büyük bir bölümünü iyi şekilde yönetti.

Ricciardo için bu yarıştan puanla ayrılmak kesin gibi gözükse de McLaren pilotu 47. turda motor arızası nedeniyle yarış dışı kaldı. Bunun ardından sarı bayraklar çıktı ve sonrasında yarış, güvenlik aracı ardında bitti.

Yarışın ardından konuşan Ricciardo, aracın motorunun bir anda kapandığını ve bu nedenle aracı çekebilecek güvenli bir yer bulmak için çok zamanı kalmadığını söyledi. Ayrıca finişe bu kadar yaklaşmışken yarış dışı kalmanın üzücü olduğunu da vurguladı.

Ricciardo, “Aptalca ve üzücü bir son oldu. Ne yazık ki 2022 benim için yarış açısından oldukça üzücü geçiyor ama yapacak bir şey yok.”

“[Motor] bir anda kapandı. Herhangi bir uyarı işareti çıkmadı, Lesmo 1'deydim ve sonrasında birden kapandı. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede aracı içeri tarafa, yarış çizgisinden uzak güvenli bir alana ulaştırmaya çalıştım ancak aracı çekebileceğim hiçbir yer göremedim. Bu nedenle, çimli alanda durmak zorunda kaldım ve hepsi bu kadardı.”

“Araçtan mümkün olduğunca çabuk çıkmaya ve elimden geleni yapmaya çalıştım ancak günün sonunda yarışın güvenlik aracı ardında bittiğini duydum. Yarış için kötü oldu ama benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu.”

“Yarışta kesinlikle Gasly'yi arkamda tutmak için mücadele ediyordum. Bence o daha hızlıydı, bu yüzden hata yapmadığım için kendimden gurur duydum. Yarış zorlayıcıydı ama keşke birkaç onda bir saniye daha hızlı olsaydım.” dedi.

Ricciardo, yarışın bir bölümünde oluşan DRS treninine liderlik ediyordu ancak diğerleriyle arasını açmak için yeterli hıza sahip olmadığını da belirtti.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren pilotu, "Evet, [DRS treninden] ayrılmaya çalışıyordum ama yeterince hızlı değildim. Birkaç onda bir saniye daha hızlı almaya çalıştığımda kayıyor ve lastiklerimi yıpratıyordum, bu yüzden zordu.”

“Fakat Gasly'yi ardımda tutacak yeterli [tempoya] sahiptim gibi hissettim ama Carlos ve diğerleri gelmeye başlayınca işler zorlaştı." ifadelerini kullandı.

Ricciardo yarıştaki lastik stratejisi hakkında ise şu yorumları yaptı: "Tepki vermek zorundaydık. Sert hamurla piste çıktığımda Gasly hemen arkamdaydı, bu yüzden oldukça zorlayıcıydı."

"Sonrasında bu hamurdan en yüksek performansı elde etmek gerçekten zordu ama yumuşak hamura geçmeye yetecek kadar uzun süre [bu lastiklerle] gidemedik."

"Lando uzun süre gidebildi, muhtemelen Gasly'yi tutmak için iyi bir iş çıkarıyordum ve sanırım bu, iyi temposuyla beraber onun yumuşak lastiğe geçmesine izin verdi.”