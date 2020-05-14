Ricciardo anlaşmasıyla heyecanlanan McLaren, Sainz'a teşekkür etti

Daniel Ricciardo, bugün itibariyle 2021 ve sonrası için McLaren'la çok yıllık bir anlaşma imzaladığını doğruladı.

Avustralyalı pilot, 2019'da Red Bull'dan Renault'ya geçiş yapmış ancak Fransız üreticiyle ilk yılında beklediği sonuçları alamamıştı.

Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılmasıyla birlikte McLaren pilotu Carlos Sainz, İtalyan ekipten gelen teklifi kabul etti. Bu da Ricciardo'ya McLaren kapılarını açtı.

McLaren gelecek yıl Mercedes motoruna geçiyor ve bu da Ricciardo'un iştahını kabartıyor.

Sonuç olarak McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, gelecek planlarına dair bir sonraki adımı attıklarını söyledi.

Brown, "Daniel ile yaptığımız sözleşme, uzun vadeli planımızla ilgili ileriye doğru atılmış bir adım oldu ve Lando ile birlikte takıma heyecan verici yeni bir boyut getirecek. Bu, takımımız, partnerlerimiz ve tabii ki taraftarlarımız için iyi bir haber."

“Ayrıca, geri dönüş planımıza yardımcı olmak adına McLaren için yaptığı harika iş için Carlos'un hakkını vermek istiyorum. O gerçek bir takım oyuncusu ve McLaren'dan sonraki geleceği için kendisine en iyisini diliyoruz." dedi.

Takım Patronu Andreas Seidl da benzer açıklamalarda bulundu.

“Daniel kendini kanıtlamış bir kazanan ve deneyimi, bağlılığı ve enerjisiyle McLaren'e ve gridin önüne dönme görevimize değerli katkıda bulunacak."

"Daniel ve Lando kadrosuyla, taraftarlarımızı heyecanlandıracak ve takımın büyümesine yardımcı olmaya devam edecek iki pilotumuz olduğuna inanıyorum."

“Carlos gerçek bir profesyonel ve onunla çalışmak çok zevkliydi. Bu yıl onunla yarışmanın tadını çıkarmaya devam edeceğiz."

"Hepimiz McLaren'dan sonraki kariyeri için kendisine en iyisini diliyoruz."