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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Ricciardo, Amerika GP için Longhorns'tan esinlendiği bir kask tasarladı

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Helmet of Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Helmet of Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
1/2

Fotoğraf: Renault F1

Helmet of Daniel Ricciardo, Renault F1 Team

Helmet of Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
2/2

Fotoğraf: Renault F1

Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Kas 2019 10:04

Daniel Ricciardo, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde Amerikan futbol takımı Texas Longhorns'tan esinlendiği özel bir kask tasarımıyla yarışacak.

Avustralyalı Renault pilotu, genel olarak Austin yarışına Amerika temalı kask tasarımı hazırlıyor ve perşembe günü bu yarışta kullanacağı kask tasarımını tanıttı.

Tasarım, Amerikan futbolunda kullanılan kask tasarımını içeriyor ve her iki tarafta da Longhorns logosu bulunuyor.

Ricciardo, "Austin'i seviyorum. Buraya geldiğim ilk yıl şehre, insanlara ve atmosfere aşık oldum. Geçen sene Texas Longhorns'un maçına gittim ve harika bir deneyimdi. Normalde Austin'de burayla ilgili bir şey yapmaya çalışıyorum ve Longhorns'u futbol kaskıyla ilgili bir tasarım yapma fikrinin son derece iyi olduğunu düşündüm. Bu çok özel ve bu şehre biraz sevgi göstermek istiyorum." dedi.

McLaren pilotu Carlos Sainz da 100. Formula 1 yarış yarışını kutlamak adına Austin'de tek seferlik bir kask tasarımına sahip olacak. İspanyol sürücünün kask tasarımında genel olarak siyah ve turuncu renkleri kullanıldı.

Helmet of Carlos Sainz Jr., McLaren

Helmet of Carlos Sainz Jr., McLaren

Photo by: Carlos Sainz Jr.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar McLaren Şimdi al , Renault F1 Team
Editör Pablo Elizalde

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