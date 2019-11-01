Ricciardo, Amerika GP için Longhorns'tan esinlendiği bir kask tasarladı

Avustralyalı Renault pilotu, genel olarak Austin yarışına Amerika temalı kask tasarımı hazırlıyor ve perşembe günü bu yarışta kullanacağı kask tasarımını tanıttı.

Tasarım, Amerikan futbolunda kullanılan kask tasarımını içeriyor ve her iki tarafta da Longhorns logosu bulunuyor.

Ricciardo, "Austin'i seviyorum. Buraya geldiğim ilk yıl şehre, insanlara ve atmosfere aşık oldum. Geçen sene Texas Longhorns'un maçına gittim ve harika bir deneyimdi. Normalde Austin'de burayla ilgili bir şey yapmaya çalışıyorum ve Longhorns'u futbol kaskıyla ilgili bir tasarım yapma fikrinin son derece iyi olduğunu düşündüm. Bu çok özel ve bu şehre biraz sevgi göstermek istiyorum." dedi.

McLaren pilotu Carlos Sainz da 100. Formula 1 yarış yarışını kutlamak adına Austin'de tek seferlik bir kask tasarımına sahip olacak. İspanyol sürücünün kask tasarımında genel olarak siyah ve turuncu renkleri kullanıldı.