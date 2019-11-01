Ricciardo, Amerika GP için Longhorns'tan esinlendiği bir kask tasarladı
Helmet of Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
Fotoğraf: Renault F1
Helmet of Daniel Ricciardo, Renault F1 Team
Fotoğraf: Renault F1
Daniel Ricciardo, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde Amerikan futbol takımı Texas Longhorns'tan esinlendiği özel bir kask tasarımıyla yarışacak.
Avustralyalı Renault pilotu, genel olarak Austin yarışına Amerika temalı kask tasarımı hazırlıyor ve perşembe günü bu yarışta kullanacağı kask tasarımını tanıttı.
Tasarım, Amerikan futbolunda kullanılan kask tasarımını içeriyor ve her iki tarafta da Longhorns logosu bulunuyor.
Ricciardo, "Austin'i seviyorum. Buraya geldiğim ilk yıl şehre, insanlara ve atmosfere aşık oldum. Geçen sene Texas Longhorns'un maçına gittim ve harika bir deneyimdi. Normalde Austin'de burayla ilgili bir şey yapmaya çalışıyorum ve Longhorns'u futbol kaskıyla ilgili bir tasarım yapma fikrinin son derece iyi olduğunu düşündüm. Bu çok özel ve bu şehre biraz sevgi göstermek istiyorum." dedi.
McLaren pilotu Carlos Sainz da 100. Formula 1 yarış yarışını kutlamak adına Austin'de tek seferlik bir kask tasarımına sahip olacak. İspanyol sürücünün kask tasarımında genel olarak siyah ve turuncu renkleri kullanıldı.
Helmet of Carlos Sainz Jr., McLaren
Photo by: Carlos Sainz Jr.
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Bu Haber Hakkında
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|Pilotlar
|Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Daniel Ricciardo Şimdi al
|Takımlar
|McLaren Şimdi al , Renault F1 Team
|Editör
|Pablo Elizalde
Ricciardo, Amerika GP için Longhorns'tan esinlendiği bir kask tasarladı
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