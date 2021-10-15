Ricciardo, Amerika GP'de Earnhardt'ın NASCAR Cup aracı ile gösteri sürüşü yapacak

Sezonun başında Renault'dan McLaren'e geçiş yapan Ricciardo, Brown ile takımdaki ilk podyumunu alması üzerine iddiaya girdi.

Renault'daki eski patronu Cyril Abiteboul ile girdiği ünlü dövme iddiasının ardından Brown, iğnelerden olan korkusu nedeniyle yarış üzerine bir iddiaya girmeyi tercih etti.

Bunun üzerine Brown, büyük bir Dale Earnhardt Sr taraftarı olan ve NASCAR efsanesinin numarası olan 3'ü kullanan Ricciardo ile bu tema üzerinden iddiaya girdi.

İmza bonusu olarak Ricciardo'ya, Earnhardt'ın 1984 senesinde yarıştığı Chevrolet Monte Carlo aracının model versiyonunu veren Brown, podyuma çıkması hâlinde, hediye ettiği aracın gerçeği ile bir sürüş ayarlayacaktı.

Bu araç, içerisinde F1 ve spor araçlarının da bulunduğu, Brown'ın geniş araç koleksiyonunda bulunmakta.

Sezonun ilk yarısında büyük zorluklar yaşayan Ricciardo, İtalya GP'sinde galip gelerek podyum iddiasını kazanmış oldu.

Bu iddianın gerçekleşeceği en iyi zamanın ne zaman olacağı belirsizdi ancak geçtiğimiz hafta sonu Avustralyalı bir podcaste konuşan Ricciardo, bu testin Austin'de gerçekleşme şansının olduğunu belirtti.

Konu hakkında Ricciardo, "Bence bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde olacak. Bunun Amerika'da olup olmayacağını bilmiyorum. An itibariyle aracın Avrupa'da olduğunu bilmiyorum ancak Amerika temasını korumak için Austin'e gönderip Texas'ta birkaç tur atmama izin verebilirler." dedi.

An itibariyle McLaren, Cuma günü atılan tweet'te bu sürüşün Austin'deki F1 yarışının hafta sonunda gerçekleşeceğini doğruladı. Sürüş hakkında başka bir detay verilmedi.

Ancak beklentilere göre bu sürüş, Austin hafta sonunun öncesinde gerçekleşecek - aynı 2019'da Haas sürücüleri Kevin Magnussen ve Romain Grosjean'ın NASCAR aracını denemiş olmaları gibi.