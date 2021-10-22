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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Ricciardo, Amerika GP hafta sonunda Dale Earnhardt Sr onuruna özel bir kaskla yarışacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Daniel Ricciardo, Formula 1 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde Dale Earnhardt Sr onuruna özel bir kaskla yarışacak.

Ricciardo, Amerika GP hafta sonunda Dale Earnhardt Sr onuruna özel bir kaskla yarışacak

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, henüz çocukken sıkı bir Earnhardt hayranıydı ve Formula 1'e geldiğinde, Amerikalı sürücünün ünlü 3 numarasıyla yarışmaya başladı.

Ricciardo bu yıl podyuma çıktığı takdirde Earnhardt'ın 1984 Chevrolet Monte Carlo'sunu kullanacağı konusunda McLaren patronu Zak Brown ile anlaşmıştı.

Geçen ay Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde bu hedefe ulaşan Ricciardo, bahsi kazanmış oldu ve bu hafta sonu yapılacak Austin yarışından önce NASCAR aracıyla bir dizi gösteri sürüşü yapacak.

Ricciardo Perşembe günü yaptığı açıklamada, ”Amerika'ya döndüğüm için çok mutluyum. Hayatımda Austin'in olmadığı 24 uzun ve üzücü ay vardı."

"Bu hafta sonu Earnhardt'ın aracını kullanacağım. Zak onu buraya getirmek adına Avrupa'dan yola çıkardı. Bunun için çok çaba sarf edildi, bu yüzden çok heyecanlıyım." dedi.

Bu sürüşe ek olarak Ricciardo, Earnhardt anısına özel bir kask da tasarlattı. Avustralyalı pilot, bu hafta sonu yapılacak yarışta bu özel kaskla yarışacak.

Yeni kask cuma günü tanıtıldı ve Earnhardt'ın ünlü siyah rengini taşıdığı görüldü.

Helmet of Daniel Ricciardo, McLaren
Helmet of Daniel Ricciardo, McLaren
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Fotoğraf: JMD Jens Munser Designs

Helmet of Daniel Ricciardo, McLaren
Helmet of Daniel Ricciardo, McLaren
2/5

Fotoğraf: JMD Jens Munser Designs

Helmet of Daniel Ricciardo, McLaren
Helmet of Daniel Ricciardo, McLaren
3/5

Fotoğraf: JMD Jens Munser Designs

Helmet of Daniel Ricciardo, McLaren
Helmet of Daniel Ricciardo, McLaren
4/5

Fotoğraf: JMD Jens Munser Designs

Helmet of Daniel Ricciardo, McLaren
Helmet of Daniel Ricciardo, McLaren
5/5

Fotoğraf: JMD Jens Munser Designs

Bu hafta sonu özel kask tasarımıyla yarışan tek isim Ricciardo değil. Takım arkadaşı Lando Norris de dahil olmak üzere pek çok isim, özel tasarımlarla yarışacak.

McLaren'dan takım arkadaşı Lando Norris, bu hafta sonu Amerika'ya özgü özel bir kask tasarımı seçti.

Lando Norris, McLaren sits in the MCL35M
Lando Norris, McLaren sits in the MCL35M
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren sits in the MCL35M
Lando Norris, McLaren sits in the MCL35M
2/8

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren sits in the MCL35M
Lando Norris, McLaren sits in the MCL35M
3/8

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren and his helmet for the US GP
Lando Norris, McLaren and his helmet for the US GP
4/8

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Helmet of Lando Norris, McLaren
Helmet of Lando Norris, McLaren
5/8

Fotoğraf: Lando Norris

Helmet of Lando Norris, McLaren
Helmet of Lando Norris, McLaren
6/8

Fotoğraf: Lando Norris

Helmet of Lando Norris, McLaren
Helmet of Lando Norris, McLaren
7/8

Fotoğraf: Lando Norris

Helmet of Lando Norris, McLaren
Helmet of Lando Norris, McLaren
8/8

Fotoğraf: Lando Norris

 

İngiliz sürücü George Russell da Teksas temalı özel bir tasarım seçen sürücüler arasına katıldı.

Helmet of George Russell, Williams
Helmet of George Russell, Williams
1/4

Fotoğraf: George Russell

Helmet of George Russell, Williams
Helmet of George Russell, Williams
2/4

Fotoğraf: George Russell

Helmet of George Russell, Williams
Helmet of George Russell, Williams
3/4

Fotoğraf: George Russell

Helmet of George Russell, Williams
Helmet of George Russell, Williams
4/4

Fotoğraf: George Russell

 

Son yarışın galibi Valtteri Bottas, kız arkadaşı Tiffany Cromwell tarafından tasarlanan bir tasarımla yarışacak.

Helmet of Valtteri Bottas, Mercedes
Helmet of Valtteri Bottas, Mercedes
1/5

Fotoğraf: Sebastian Kawka

Helmet of Valtteri Bottas, Mercedes
Helmet of Valtteri Bottas, Mercedes
2/5

Fotoğraf: Sebastian Kawka

Helmet of Valtteri Bottas, Mercedes
Helmet of Valtteri Bottas, Mercedes
3/5

Fotoğraf: Sebastian Kawka

Valtteri Bottas, Mercedes with his helmet
Valtteri Bottas, Mercedes with his helmet
4/5

Fotoğraf: Sebastian Kawka

Valtteri Bottas, Mercedes with his helmet
Valtteri Bottas, Mercedes with his helmet
5/5

Fotoğraf: Sebastian Kawka

 

Fernando Alonso da bu hafta sonu La Palma adasında patlayan yanardağa dikkat çektiği özel bir tasarımla yarışacak.

Helmet of Fernando Alonso, Alpine
Helmet of Fernando Alonso, Alpine
1/4

Fotoğraf: Fernando Alonso

Helmet of Fernando Alonso, Alpine
Helmet of Fernando Alonso, Alpine
2/4

Fotoğraf: Fernando Alonso

Helmet of Fernando Alonso, Alpine
Helmet of Fernando Alonso, Alpine
3/4

Fotoğraf: Fernando Alonso

Helmet of Fernando Alonso, Alpine
Helmet of Fernando Alonso, Alpine
4/4

Fotoğraf: Fernando Alonso

 

Çaylak Nikita Mazepin Amerika için özel tasarım seçen isimlerden biri.

Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
1/6

Fotoğraf: Nikita Mazepin

Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
2/6

Fotoğraf: Nikita Mazepin

Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
3/6

Fotoğraf: Nikita Mazepin

Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
4/6

Fotoğraf: Nikita Mazepin

Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
5/6

Fotoğraf: Nikita Mazepin

Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
Helmet of Nikita Mazepin, Haas F1
6/6

Fotoğraf: Nikita Mazepin

 

Ayrıca Yuki Tsunoda da özel bir tasarımla yarışıyor.

Helmet of Yuki Tsunoda, AlphaTauri
Helmet of Yuki Tsunoda, AlphaTauri
1/4

Fotoğraf: Yuki Tsunoda

Helmet of Yuki Tsunoda, AlphaTauri
Helmet of Yuki Tsunoda, AlphaTauri
2/4

Fotoğraf: Yuki Tsunoda

Helmet of Yuki Tsunoda, AlphaTauri
Helmet of Yuki Tsunoda, AlphaTauri
3/4

Fotoğraf: Yuki Tsunoda

Helmet of Yuki Tsunoda, AlphaTauri
Helmet of Yuki Tsunoda, AlphaTauri
4/4

Fotoğraf: Yuki Tsunoda

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