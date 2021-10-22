Ricciardo, Amerika GP hafta sonunda Dale Earnhardt Sr onuruna özel bir kaskla yarışacak

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, henüz çocukken sıkı bir Earnhardt hayranıydı ve Formula 1'e geldiğinde, Amerikalı sürücünün ünlü 3 numarasıyla yarışmaya başladı.

Ricciardo bu yıl podyuma çıktığı takdirde Earnhardt'ın 1984 Chevrolet Monte Carlo'sunu kullanacağı konusunda McLaren patronu Zak Brown ile anlaşmıştı.

Geçen ay Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde bu hedefe ulaşan Ricciardo, bahsi kazanmış oldu ve bu hafta sonu yapılacak Austin yarışından önce NASCAR aracıyla bir dizi gösteri sürüşü yapacak.

Ricciardo Perşembe günü yaptığı açıklamada, ”Amerika'ya döndüğüm için çok mutluyum. Hayatımda Austin'in olmadığı 24 uzun ve üzücü ay vardı."

"Bu hafta sonu Earnhardt'ın aracını kullanacağım. Zak onu buraya getirmek adına Avrupa'dan yola çıkardı. Bunun için çok çaba sarf edildi, bu yüzden çok heyecanlıyım." dedi.

Bu sürüşe ek olarak Ricciardo, Earnhardt anısına özel bir kask da tasarlattı. Avustralyalı pilot, bu hafta sonu yapılacak yarışta bu özel kaskla yarışacak.

Yeni kask cuma günü tanıtıldı ve Earnhardt'ın ünlü siyah rengini taşıdığı görüldü.

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Bu hafta sonu özel kask tasarımıyla yarışan tek isim Ricciardo değil. Takım arkadaşı Lando Norris de dahil olmak üzere pek çok isim, özel tasarımlarla yarışacak.

McLaren'dan takım arkadaşı Lando Norris, bu hafta sonu Amerika'ya özgü özel bir kask tasarımı seçti.

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İngiliz sürücü George Russell da Teksas temalı özel bir tasarım seçen sürücüler arasına katıldı.

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Son yarışın galibi Valtteri Bottas, kız arkadaşı Tiffany Cromwell tarafından tasarlanan bir tasarımla yarışacak.

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Fernando Alonso da bu hafta sonu La Palma adasında patlayan yanardağa dikkat çektiği özel bir tasarımla yarışacak.

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Çaylak Nikita Mazepin Amerika için özel tasarım seçen isimlerden biri.

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Ayrıca Yuki Tsunoda da özel bir tasarımla yarışıyor.

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