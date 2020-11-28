Ricciardo: "Startta Perez'i alt etmeye çalışacağız"

Avustralyalı pilot verimli bir 2020 sezonu geçirmekte. Renault'nun 2016'da yaptığı geri dönüşün ardından Fransız takıma sadece bir değil, iki podyum getirmiş olmasının yanında sıralamalarda takım arkadaşı Esteban Ocon'a sadece bir kez yenildi.

Ricciardo bu istikrarını bugünkü sıralama turlarında da devam ettirmiş olsa da, Fransız takım arkadaşını sadece 0.002 saniye farkla geride bıraktı.

Konu hakkında sorulan soruları yanıtlayan Ricciardo şunları söyledi: "En çok can acıtan farklar da bu kadar küçük olan farklar oluyor. Normalde rakiplerime acımam, ancak Esteban'a biraz üzüldüm."

"Tabii ki de sıralama savaşı bu sene onun istediği gibi gitmiyor ve böyle şeyler olunca da onun 'Daha ne yapmam gerekiyor?' diye düşündüğünden eminim."

"Ancak bunu söylemekle beraber - şu anda rekabetçi yanım ortaya çıkıyor - O, son seansta iki set lastiğe sahipti, ben ise ilk seansta iki set lastik kullanmıştım. İlk sette oldukça zorlandığım için başka bir lastik seti kullanmam gerekti ve bu sebepten dolayı son seanstaki ilk turumu kullanılmış lastiklerle tamamladım."

"Bunu yaparak kendi işimi zorlaştırmış olmakla beraber turumdan gayet memnunum. Tabii ki de Perez bizi geçti, ancak arkamda Esteban da var bu da tam bizim istediğimiz senaryo. İlk viraja gelirken onu avlamaya çalışacağız ve geçen haftalarda kaybettiğimiz puanları geri almaya çalışacağız."

2020'nin markalar ve sürücüler şampiyonları belli olmuş olsa da orta grupta işler oldukça kızışmış durumda. Üçüncülük için Renault, Racing Point, McLaren ve Ferrari arasında büyük bir mücadele var.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, in the pit lane Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Racing Point, Türkiye GP'sinde Perez ile ikinci olmasıyla beraber Renault'nun hafta sonundan puansız ayrılmasının ardından üçüncülüğe yükselmişti. Ricciardo ise amaçlarının, Perez'i geçmek olduğunu söyledi.

Avustralyalı pilotun açıklamaları şu şekilde: "Onun (Perez) seri halinde atılan turlardaki temposu gayet iyi, lastiklerini korumada da her zaman iyi bir iş yapmıştır. Bu sebeple ona baskı yapmamız ve startta onu alt etmemiz gerekecek, belki de stratejisinin şaşmasını sağlamalıyız."

"Çünkü bence önünde temiz hava bulunursa onu yenmek oldukça zor olacaktır. Bu yüzden ikimiz de onun etrafında olursak ilk birkaç metrede gereken farkı yaratabiliriz."