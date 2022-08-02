Ricciardo: “Alpine’lere karşı yaptığım çifte geçiş, beni heyecanlandırdı”

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Ricciardo, iyi geçen sıralama turlarının ardından yarışa dokuzuncu sıradan başladı. Ancak Lance Stroll’e çarptığı için beş saniyelik bir zaman cezasının ardından damalı bayrağı 15. sırada gördü.

Ricciardo’nun Alpine sürücülerine karşı yaptığı çifte geçiş, Ocon’un pitten çıktığında takım arkadaşı Alonso’ya savunma yaptığı anda geldi. Avustralyalı sürücü, ikinci virajda rakiplerinin dışarı açılmalarından faydalanıp ikisini birden geçmeyi başardı.

Ancak bu, McLaren sürücüsü için iyi geçen nadir anlardan biriydi ve yarış ilerledikçe ilk 10’un dışına düşmenin sinir bozucu olduğunu belirtti.

Bu konu hakkında Motorsport.com’a konuşan Ricciardo, “Bu tür yarışlar elbette eğlenceli değil.”

“Alpine’leri geçtiğim anda, yarışta bir şeyler yapabileceğimizi düşündüm. Ancak bu, yarışın başlarıydı. Yarışın bizim için en iyi noktalarından biriydi. Bu beni biraz heyecanlandırdı.”

“Yarışta takım telsizinden konuştuğumuz nadir anlardan biriydi. Çünkü ne yazık ki, yarışın genelinde geriye düştük. Ve bu geçiş, beni biraz gaza getirdi. Alonso’nun sert lastikle zorlandığını görebiliyordum ve Ocon’un da pitten çıktığını gördüm.”

“Onların biraz savaşabileceğini düşündüm ve en azından birini geçebilirdim. Sonrasında ikisinin de gittikçe dışarı açıldığını gördüm. İkisini birden geçebileceğimi düşündüm ve geçtim. Çifte geçiş yapmak pek alışılmış bir şey değil. Bu yüzden TV ekranında biraz görünebileceğimizi düşündüm!” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, arrives on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo ile Stroll’ün teması, 46. turda beraber pite gelmelerinin ardından yaşandı. Stroll yumuşak lastiğe geçerken, Ricciardo sert lastiklerle piste döndü. Temasın ardından Stroll spin atarken, Ricciardo ise takıma o noktada ‘aracı durdurmanın hiçbir yolu olmadığını’ söyledi.

Avustralyalı sürücü, lastik farklılıkları göz önüne alındığında, kaybedeceği bir savaşta olduğunu hemen anladığını itiraf etti.

Ricciardo, “Dürüst olmak gerekirse, yumuşak lastikte olduğunu duyduğumda bunun zorlu olacağını anladım.”

“İlk virajın çıkışında yakaladığı çekişi gördüm ve açıkçası ikinci virajda mücadeleye girmek bile istemedim. Çünkü dış taraftan gelip geçeceğini biliyordum.”

“Freni erken bile yaptığımı düşündüm, çünkü sert fren yaparsam çarpacağımı biliyordum. Ona boşluk bıraktığımı düşündüm, ancak yine de yeterli olmadı. Dönmeye başladığımda lastiğin kilitlendiğini hissettim ve sonrasında ne olacağını anladım. Bu yüzden aldığım cezada hiçbir sorun yok. Tamamen adildi.”

“Yarış sonrası kapalı parkta hemen onun yanına gittim. Ne diyeceğimi biliyordu ve ‘Biliyorum, sert lastikler çok kötüydü’ dedi. Ve sonra biraz gülüştük.”

“Ancak elbette bu, yaşananları değiştirmiyor. Ne yazık ki doğru lastikte değildik, hiçbir şekilde çalışmadı. Lastiğe biraz sıcaklık kazandırabiliyordunuz, ancak mavi bayraklar olunca bunu kaybediyorsunuz. Yani bunu hiç çalıştıramadık.”

“Orta hamur bazen iyiydi, ancak zorluydu. Başlangıçta ise yumuşak lastikler kötüydü. Yaz arası vereceğimiz için mutluyum. Ancak bu, istediğim şekilde altı ay olmayacak.” ifadelerini kullandı.