Ricciardo, AlphaTauri'nin son yarışlardaki ilerlemesine büyük katkı sağlamış
AlphaTauri CEO'su Peter Bayer, takımın sezonun ikinci yarısında çok büyük bir ilerleme kaydettiğini söylüyor.
AlphaTauri, 2023 sezonundan umduğunu bulamayan takımlardan birisiydi ve bir noktada son sıraya kadar gerilediler.
Fakat ikinci yarıda çok iyi bir çıkış yakaladılar ve şampiyonada sekizinci sıraya geldiler. Bu performansı koruyabilirlerse, Williams'ı da geçebilirler.
Bu, Daniel Ricciardo'nun takımla çalışmaya başladığı zamanla aynı döneme denk geliyor.
AlphaTauri CEO'su Peter Bayer, Daniel Ricciardo önderliğinde kaydettikleri ilerlemeden memnun olduklarını söyledi.
Bayer, "Singapur'daki güncellemeler başlangıç sinyaliydi."
"O zamandan beri ayarları en iyi noktaya getirmek için daha fazla şey denedik. Ayar açısından da çok fazla ilerleme kaydettik."
"Daniel bu konuyla epey ilgilendi ve mühendislere yardımcı oldu. O zamandan beri sürücülerimiz araçtan çok memnun."
"Artık lastikler kontrol altında, düzlüklerde en yavaş değiliz ve en yüksek sürat açısından ortalarda bir yerdeyiz."
"İyi sonuçlar takıma ivme kazandırdı. Herkes artık işlerin iyi gittiğini ve güncellemelerin işe yaradığını görebiliyor."
"Bu aynı zamanda sürücülere daha fazla güven ve atak yapma fırsatı veriyor."
"Bazen risk almak gerekir ve eğer yararsa, fabrikadaki herkes cesaretlenir." dedi.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
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