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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Ricciardo: ''AlphaTauri'nin bir tehdit olduğunu düşünüyorum''

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McLaren sürücüsü Daniel Ricciardo, AlphaTauri'yi bir tehdit olarak gördüğünü açıkladı.

Ricciardo: ''AlphaTauri'nin bir tehdit olduğunu düşünüyorum''

Ricciardo, bu sezon takım değiştiren sürücüler arasında, yeni takımına alışmakta zorlanan isimlerden biri oldu. Avustralyalı pilot, Sürücüler Şampiyonası'nda takım arkadaşının 40 puan ve 6 kişi ardında 10. sırada bulunuyor.

Fransa Grand Prix'sinden önce gerçekleştirilen basın konferansında, Bakü'deki yarıştan sonra özgüveninin ne kadar değiştiği sorulan Ricciardo, diğer yarışlara göre daha özgüvenli olduğunu ve bu hafta sonu Paul Ricard'da yapılacak olan yarışta da üçüncü bölüme çıkmak istediğini söyledi.

‘’Bakü’den sonra, önceki yarışlara kıyasla kesinlikle daha özgüvenliydim. Ancak üçüncü bölümde duvara girdim. Araç iyiydi, pist gerçekten. İyiydi ve performansımız da aynı şekilde iyiydi. Diğer yarışlara veya pistlere kıyasla üçüncü bölüme geçmek daha kolaydı.''

''Üçüncü bölüme geçebilip, takım için puan toplamanın iyi olacağını düşünüyorum. Fransa’da neler olacağını bilmiyorum. Bilirsiniz, her pistte performanslar farklı durumda oluyor. Eğer Bakü’deki gibi olursa, en başından itibaren zorlayacağım ve umarım tekrar üçüncü bölüme çıkabilirim.''

''Burada çok fazla kaçış alanı var. Umarım bu hafta sonu daha yüksek bir pozisyonda olabilirim ve yarışta iyi puanlar toplayabilirim.’’

İki Grand Prix boyunca cadde pistlerinde yarıştıktan sonra, geleneksel piste gelmenin nasıl olacağı sorulan Avustralyalı pilot, ‘’Burası daha geniş. Cadde pistlerini ne kadar sevsem de, bence geleneksel düzende olan bir piste geçmek iyi olacak.’’ ifadelerini kullandı.

Fransa Grand Prix'sinden sonra hiç ara verilmeden Avusturya'da iki yarış yapılacak ve Ricciardo, üçlü yarışlardaki momentumu sevdiğini açıkladı.

‘’Üçlü yarışları her zaman çok sevmişimdir. Bu ritmi ve momentumu devam ettirmeyi seviyorum. Şimdi de araçta daha fazla zaman geçirebileceğim. Bazen iki-üç hafta ara vermek çok uzun geliyor, bu yüzden de ritmi ve rutini yakalamaya çalışıyoruz. Yani, üçlü yarışlar beni heyecanlandırıyor.’’

AlphaTauri'yi şampiyonada bir tehdit olarak görüp görmediği sorulan Ricciardo, onları bir tehdit olarak gördüğünü ve belirli pistlerde çok hızlı olduklarını söyledi.

‘’Evet, böyle düşünüyorum. Orta grup mücadelesi yakın görünüyor. Geçtiğimiz sene, AlphaTauri hızlı görünüyordu, özellikle de belirli pistlerde. Bence bu yıl da aynı durum var. Birçok takımla mücadele içindeyiz ve bence bu eğlenceli. Bakü’de, üçüncü virajda geç fren yaptım ve Yuki beni geçti! Ben hızlı gittiğimi düşünüyordum ancak Yuki daha hızlı geliyordu!’’

Paul Ricard'ın pist kurulumu hakkında da yorum yapan Ricciardo, ‘’Bu özel bir pist ve çok fazla kaçış noktası var.''

''Aynı zamanda birçok uzun viraj var ve muhtemelen birçok pisttekinden daha fazla virajda motor freni yapıyorsunuz. Bence, eğer iyi bir sürüş tarzınız varsa, bu güçlü bir yön olabilir. Bu virajları çok sevdiğimi söylemiyorum ancak virajlardaki performansım fena değil. Yani, eğer bu pistte iyi sonuçlar alıyorsanız, pisti çok seversiniz, almıyorsanız da sevmezsiniz!’’ dedi.

Son olarak pist limitleriyle ilgili konuşan Ricciardo, geçmişte burada pist dışına çıktığını anlattı.

‘’Umarım olmaz. Yani, burası çok geniş ve açık bir pist. Ancak bir keresinde burada pist limitini aştım. Aslında, burada pist limitleri oldukça belli. Umarım bu hafta sonu çok olay yaşamayız. Bu, sürücüler olarak bizim için ve evlerinde izleyenler için biraz sinir bozucu bir konu. Bu yüzden, umarım kontrol altında tutabiliriz.’’

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