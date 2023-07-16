Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'

De Vries, AlphaTauri'deki takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın gerisinde kalmasının ve bu sezon hiçbir puan elde edememesinin ardından çaylak F1 sezonunun henüz 10. yarışında görevden alındı. Red Bull gelecek haftaki Macaristan Grand Prix'sinden itibaren olmak üzere Hollandalı pilotun yerine üçüncü pilotu Ricciardo'yu getirdi.

AlphaTauri'ye geri döndüğü ilk yarışlar için belirli bir beklentisi olmasa da Ricciardo, şu anda Takımlar Şampiyonası'nda son sırada yer alan takım ile karşılaşacağı büyük zorluğun farkında.

Ricciardo, F1'in YouTube kanalına verdiği bir röportajda, "Bu konuda heyecanlıyım - bu işe atılmak ve her şeyi yoluna koymaya çalışmak kesinlikle bir meydan okuma."

"Ama aynı zamanda, son birkaç yıldır yoluma çıkacak hiçbir şeyden korkmadığım çok şey yaşadığımı hissediyorum."

"Aracın sınırlamaları olacağının farkındayım. Birkaç gün önce kullandığım Red Bull kadar yol tutuşa sahip olmayabilir ama nispeten dengeli hissettiriyorsa, bu üzerinde çalışabileceğim bir şey olacaktır."

"Araca binene kadar bu araçtan ne elde edebileceğimi anlamak zor: Sekizincilik mi yoksa on dördüncülük mü? Ancak yaz arasına kadar üzerimde bir baskı olacağını düşünmüyorum."

"Ama yavaş bir başlangıç yapmayı da beklemiyorum. Hemen işe koyulmak ve gridden uzakta geçirdiğim süreçte öğrendiklerimi hayata geçirmek istiyorum."

Ricciardo'nun sürpriz bir şekilde çağrılması, McLaren'deki iki yıllık yıpratıcı döneminin ardından gridden ayrılmasından sadece yarım sezon sonrasına denk geldi.

Kendisi için gride geri dönüş beklenenden çok daha erken gelmiş olsa da Avustralyalı pilot, bu teklifin tam olarak doğru zamanda geldiğini söyledi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Erik Junius

Ricciardo, "Bunun hakkında fazla düşünmeme gerek yoktu."

"Red Bull ailesine geri döndüğümde, her şeyi yeniden yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Yani çok yakında gerçekleşecek olsa da tekliflerine şüphesiz evet diyecektim."

"Çok uzun zamandır Red Bull ailesinin bir parçasıyım ve böyle şeylerin olabileceğini biliyorum. Bu yüzden bu yıl biraz ara vereceğime emin olsam da, aklımın bir köşesinde çağırılabileceğim ihtimali vardı." dedi.

Red Bull'dan Christian Horner bu yılın başlarında, üçüncü pilot olarak Ricciardo'nun ilk simülasyon seanslarında; eski Ricciardo'yu neredeyse tanıyamadığını söyledi.

Ricciardo birkaç seanstan sonra 'yeniden kendisi gibi hissetmeye başladığını' açıkladı.

"Red Bull'a geri dönmek ve takıma geri döndüğümde gördüğüm karşılama - olumlu anlamda - biraz bunaltıcıydı."

"Simülasyonda bir süre çalıştıktan sonra kendimi yeniden kendim gibi hissetmeye başladım. Bu da beni normale döndürdü ve spora yeniden aşık oldum."

Super Bowl'a yaptığı bir ziyaret ve ardından Avustralya ve Monako Grand Prix'lerini izlemek, Ricciardo'nun yeniden bu gösterinin bir parçası olmak istediğini fark etmesini sağladı.

Ricciardo, "Muhtemelen Super Bowl'a gittiğim zaman diliminde tekrar rekabetçi bir ortamda olmak istedim. Bu duygular içimde yeniden alevlendi ve hâlâ geçmedi."

"O an ışıkların altında olmayı ve sadece rekabet etmeyi çok istedim, bu kesinlikle her şeyin tersine dönmeye başladığı andı."

"Önce Melbourne'da bu his giderek arttı, sonra Monako'daki sıralama turlarını izledim ve şöyle düşünmeye başladım: 'Ah, burada bir aracın içinde olmak gerçekten eğlenceli olurdu.'" dedi.