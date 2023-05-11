AlphaTauri için koltuk ayarı yaptıran Ricciardo, De Vries'in yerine mi geçiyor?

Daniel Ricciardo, 2022 sezonunun ardından McLaren'dan ayrılarak, kariyerinin en önemli başarılarını yakaladığı Red Bull ailesine geri döndü. Burada hem Red Bull hem de AlphaTauri'nin yedek pilotluğunu yapıyor ve simülatörde aktif şekilde çalışıyor.

Ricciardo'nun tekrar pistlere dönüp dönmeyeceği büyük bir muammaydı çünkü McLaren'da çok zor bir dönemi geride bırakmıştı ve ne yapacağını görmeden önce bir süre beklemek istiyordu.

Şimdi Avustralyalı pilotun F1'e dönmek istediği herkes tarafından biliniyor ve bu dönüş beklenenden erkenden olabilir. Şimdilik kesin bir şey olmadığını söylemek lazım ancak son günlerde kulaktan kulağa Ricciardo'nun pistlere döneceği konuşulmaya başlandı.

Daniel Ricciardo, Reserve driver Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Eski McLaren pilotu AT04 için koltuk ayarı yapmak üzere Faenza fabrikasına geldi. Şimdilik bunun bir geri dönüş işareti olmadığını söylemek lazım çünkü Ricciardo, AlphaTauri'nin yedek pilotluğunu yaptığı için koltuk ayarı yapmaktan başka çaresi yok. Yani bir bakıma zorunluluktan dolayı bunu yapıyor.

Ancak kaynaklar, önümüzdeki haftalarda işlerin değişebileceğini belirttiler. İddiaya göre Helmut Marko, Nyck de Vries'in bu yıl şimdiye kadar ortaya koyduğu performanstan ötürü büyük hayal kırıklığına uğradı.

Motorsport.com'un kaynaklarına göre Marko, De Vries'e net bir uyarı gönderdi; Hollandalı pilot Barselona'da yapılacak İspanya GP'ye kadar iyi sonuçlar elde etmek zorunda. Aksi takdirde koltuğunu kaybetme ihtimali bir hayli yüksek.

Koltuk için ana aday ise Daniel Ricciardo! Şu anda iki taraf birbirine ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor. Ricciardo takımın hem gelişimi hem de doğru yola girmesi için biçilmiş kaftan olabilir. Diğer tarafta Avustralyalı pilot da kendi stilini, tarzını ve güvenini AlphaTauri ile yeniden yakalayıp, formda kalmayı sürdürebilir.

Bunlar artık yüksek sesle konuşulan spekülasyonlar fakat gerçekte işlerin ne yönde gideceğini zaman gösterecek.