Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil"

Ricciardo ve Yuki Tsunoda ile AlphaTauri, 2006'da Toro Rosso olarak ilk sezonundan bu yana en deneyimli pilot kadrosuna sahip.

Takımın sahibi Red Bull, CEO Peter Bayer ve takım patronu Laurent Mekies'ten oluşan yeni yönetim ekibi altında Faenza ekibini üst sıralara taşıma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Yeni isim ve isim sponsorluğu önümüzdeki günlerde FIA'nın gelecek yılki Dünya Şampiyonası için resmi giriş listesini açıklamasıyla kamuoyuna duyurulacak.

Ricciardo, AlphaTauri hakkında, "Doğru yönde ilerlediğimizi hissediyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, takıma aktardığım her şeyin gerçekleşmesi ya da işe yaraması için harekete geçtiklerini ya da ellerinden geleni yaptıklarını hissediyorum."

"Şu anda çok daha fazlasını isteyemem. Açıkçası şimdi önemli olan yeni parçaları ne kadar çabuk araca takabileceğimiz ve bunun gibi şeyler."

"Hepimizin doğru yerde olduğunu ve birlikte ileriye baktığımızı hissediyorum, takımdaki herkes motive durumda. Sahip olduğum deneyime değer verdiklerini ve bunun ileriye dönük olarak gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu takımın artık küçük bir takım olmadığını hissediyorum. Gelecek yıl için birçok planımız var, umarım bunu pistte kanıtlayabilir ve son birkaç yarışta olduğu gibi daha fazla puan alabiliriz." dedi.

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Ricciardo, yeni Amerikalı sponsorlarla birlikte takımın geçirmekte olduğu değişiklikler konusunda iyimser.

"Benim için gerçekten heyecan verici olan pek çok şeyin geri geldiğini hissediyorum."

"Sanırım aynı zamanda yeniden yapılanan bir takım var, biraz da benim kariyerimin bu aşamasında yaptığım gibi. Yani hepimiz benzer bir yoldayız."

"Ayrıca takımımızda büyük bir özgüven var. Bence Yuki'nin sezonu çok iyi geçti ve kendini kanıtladı."

"Bence takım bana çok güveniyor ve beni McLaren pilotu olarak değil hâlâ bir Red Bull pilotu olarak görüyorlar. Yani hepimiz iyi bir yerdeyiz."

Takım, 2023 Dünya Şampiyonası'nda yedincilik mücadelesini Williams'a kaptırmış olsa da Ricciardo, yılın ilk yarısındaki pozisyonu göz önüne alındığında bunun çok büyük bir darbe olmadığını söylüyor.

Avustralyalı pilot, "Açıkçası sezonun ilk bölümünde takımda değildim."

"Ancak takımın gidişatı, güncellemeler ve sonrasında Yuki ve benim birbirimizi biraz zorlamamızı göz önüne aldığımda bunun takım için olumlu olduğunu düşünmek istiyorum."

"Bence takımın gelecek yıl için heyecan duyabileceği pek çok şey var. Elbette yedinci olmak güzel olurdu ama birkaç yarış önce sezonu 10. bitirmemek için çabalamaktan bahsediyorduk."

"Bu da bize gelecek yıl için biraz daha fazla mücadele etme şansı veriyor." dedi.