Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Ricciardo: "AlphaTauri, artık gridin arkasındaki bir takım değil"

Daniel Ricciardo, 2024'te yeni bir döneme hazırlanan AlphaTauri'de büyük bir değişim yaşandığına inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Ricciardo ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda, aldıkları 25 puanla AlphaTauri'nin sezonu 8. sırada bitirmesini sağladılar.

Takım, uzun süredir patron olan Franz Tost'un CEO Peter Bayer ve yeni takım patronu Laurent Mekies tarafından değiştirilmek üzere istifa etmesiyle pist dışında da büyük değişiklikler geçiriyor.

Ricciardo,"Sezonun hemen hemen yarısında takıma katılmış olmama rağmen takımda bir değişim hissediyorum." 

"Bu tür genç takımlardan biraz uzaklaşmak istediklerini ve kendilerini biraz daha fazla göstermeye başlamak istediklerini hissediyorum."

"Geçtiğimiz birkaç hafta sonunda hem Yuki hem de benim sayemde birkaç puan aldığımızda, takımın biraz 'kendine güven' için buna ihtiyacı var gibiydi."

"Bunun gelecek yıla da taşınmasını bekliyorum. Umarım hızlı oluruz ama artık grid arkasındaki bir takımdan bahsetmiyoruz, bunu ilerletebileceğimize eminim."

"Burada bulunduğum sürenin uzunluğuna rağmen, gittiğimiz yönün ve Meksika'da yapabildiklerimizin takıma biraz da olsa bir şeyler verdiğini hissediyorum: 'Tamam, bunu sürdürmeye devam edebiliriz' diyorum. İleriye bakmak gerçekten eğlenceli."

"Gerçekten iyi bir yerdeyim, bu yüzden sezon dışı dönemim çok uzun sürmeyecek çünkü zaten ara vermiştim, bu yüzden belki sıkı çalışmayı ve yeni sezona güçlü bir şekilde başlamayı dört gözle bekliyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Verstappen: "Sprint galibiyeti beni tatmin etmiyor"

Verstappen: "Sprint galibiyeti beni tatmin etmiyor"

Formula 1

Verstappen: "Sprint galibiyeti beni tatmin etmiyor" Verstappen: "Sprint galibiyeti beni tatmin etmiyor"

Piastri, henüz McLaren simülatöründe 2024 aracını sürmemiş

Piastri, henüz McLaren simülatöründe 2024 aracını sürmemiş

Formula 1

Piastri, henüz McLaren simülatöründe 2024 aracını sürmemiş Piastri, henüz McLaren simülatöründe 2024 aracını sürmemiş

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Formula 1

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk" Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Son Haberler

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

F1 Formula 1

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı? 2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

F1 Formula 1

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil" Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

F1 Formula 1

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener" Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

F1 Formula 1

Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da" Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol