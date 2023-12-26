Ricciardo: "AlphaTauri, artık gridin arkasındaki bir takım değil"

Ricciardo ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda, aldıkları 25 puanla AlphaTauri'nin sezonu 8. sırada bitirmesini sağladılar.

Takım, uzun süredir patron olan Franz Tost'un CEO Peter Bayer ve yeni takım patronu Laurent Mekies tarafından değiştirilmek üzere istifa etmesiyle pist dışında da büyük değişiklikler geçiriyor.

Ricciardo,"Sezonun hemen hemen yarısında takıma katılmış olmama rağmen takımda bir değişim hissediyorum."

"Bu tür genç takımlardan biraz uzaklaşmak istediklerini ve kendilerini biraz daha fazla göstermeye başlamak istediklerini hissediyorum."

"Geçtiğimiz birkaç hafta sonunda hem Yuki hem de benim sayemde birkaç puan aldığımızda, takımın biraz 'kendine güven' için buna ihtiyacı var gibiydi."

"Bunun gelecek yıla da taşınmasını bekliyorum. Umarım hızlı oluruz ama artık grid arkasındaki bir takımdan bahsetmiyoruz, bunu ilerletebileceğimize eminim."

"Burada bulunduğum sürenin uzunluğuna rağmen, gittiğimiz yönün ve Meksika'da yapabildiklerimizin takıma biraz da olsa bir şeyler verdiğini hissediyorum: 'Tamam, bunu sürdürmeye devam edebiliriz' diyorum. İleriye bakmak gerçekten eğlenceli."

"Gerçekten iyi bir yerdeyim, bu yüzden sezon dışı dönemim çok uzun sürmeyecek çünkü zaten ara vermiştim, bu yüzden belki sıkı çalışmayı ve yeni sezona güçlü bir şekilde başlamayı dört gözle bekliyorum." dedi.