Ricciardo: "AlphaTauri, artık gridin arkasındaki bir takım değil"
Daniel Ricciardo, 2024'te yeni bir döneme hazırlanan AlphaTauri'de büyük bir değişim yaşandığına inanıyor.
Ricciardo ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda, aldıkları 25 puanla AlphaTauri'nin sezonu 8. sırada bitirmesini sağladılar.
Takım, uzun süredir patron olan Franz Tost'un CEO Peter Bayer ve yeni takım patronu Laurent Mekies tarafından değiştirilmek üzere istifa etmesiyle pist dışında da büyük değişiklikler geçiriyor.
Ricciardo,"Sezonun hemen hemen yarısında takıma katılmış olmama rağmen takımda bir değişim hissediyorum."
"Bu tür genç takımlardan biraz uzaklaşmak istediklerini ve kendilerini biraz daha fazla göstermeye başlamak istediklerini hissediyorum."
"Geçtiğimiz birkaç hafta sonunda hem Yuki hem de benim sayemde birkaç puan aldığımızda, takımın biraz 'kendine güven' için buna ihtiyacı var gibiydi."
"Bunun gelecek yıla da taşınmasını bekliyorum. Umarım hızlı oluruz ama artık grid arkasındaki bir takımdan bahsetmiyoruz, bunu ilerletebileceğimize eminim."
"Burada bulunduğum sürenin uzunluğuna rağmen, gittiğimiz yönün ve Meksika'da yapabildiklerimizin takıma biraz da olsa bir şeyler verdiğini hissediyorum: 'Tamam, bunu sürdürmeye devam edebiliriz' diyorum. İleriye bakmak gerçekten eğlenceli."
"Gerçekten iyi bir yerdeyim, bu yüzden sezon dışı dönemim çok uzun sürmeyecek çünkü zaten ara vermiştim, bu yüzden belki sıkı çalışmayı ve yeni sezona güçlü bir şekilde başlamayı dört gözle bekliyorum." dedi.
Son Haberler
2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?
2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı? 2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?
Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"
Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil" Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"
Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"
Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener" Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"
Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"
Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da" Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar