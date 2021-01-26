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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Alonso'nun yaşlı olduğunu düşünenler yanılıyor"

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Ricciardo: "Alonso'nun yaşlı olduğunu düşünenler yanılıyor"
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Fernando Alonso'nun Abu Dhabi'deki gösteri sürüşünü seyrettiğini söyleyen Daniel Ricciardo, İspanyol pilotun çok hızlı olduğunu söyledi.

39 yaşındaki Fernando Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile iki dünya şampiyonluğu almayı başarmıştı.

İspanyol pilot iki yıl aradan sonra Alpine ile Formula 1'e geri dönüş yapacak ve geçen yılın sonunda bir dizi test sürüşüne katıldı.

Abu Dhabi'de 2005 R25'in direksiyonuna geçen ve V10 motorlu aracıyla tüm padoku kendisine hayran bırakan Alonso, 1:39'lu turlar atmayı başarmıştı.

Bu, Max Verstappen'in pole pozisyonu turundan sadece 4 saniye daha yavaştı.

Pek çok isim Alonso'nun artık yaşlandığını ve geri dönüşünün "hüsranla" sonuçlanacağını düşünüyor.

Ancak Ricciardo, bu isimlerle aynı görüşü paylaşmıyor.

Ricciardo, "Fernando'nun araç üstü görüntüsünü seyrettim ve gerçekten oldukça iyiydi. Sanırım herkes Fernando'nun biraz yaşlı olduğunu düşünüyor, ancak durum kesinlikle böyle değil."

"O sadece hızlı olmayı biliyor. Bu adam hızlı. O turunda bordürleri bile kullandı. Ekipmanını zorlamaktan endişe duymadı."

"Açıkçası kronometrem yoktu ve o araçla bizden çok daha yavaş gittiğini biliyorum. Yine de bizden daha hızlı görünüyordu çünkü ses daha etkileyiciydi. Bu o yıllarda kullanılan bir V10, adeta çığlık atıyor." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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