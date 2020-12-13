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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Ricciardo: "Alonso'nun R25 ile yaptığı sürüş, F1'in neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor"

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Ricciardo: "Alonso'nun R25 ile yaptığı sürüş, F1'in neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor"
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Ricciardo, Fernando Alonso’nun R25’le nefes kesen sürüşünün şimdiki F1 araçlarına nelerin gelmesi gerektiğini hatırlattığını düşünüyor

Fernando Alonso, Abu Dhabi'de 2005 yılında şampiyonluğa ulaştığı R25'in direksiyonuna geçerek gösteri sürüşü yaptı.

Şasinin çevikliğiyle birleşen V10 motorunun harika sesi, herkeste hayranlık uyandırırken mevcut F1 araçlarının bu kadar heyecanlı olup olmadığına dair tartışmaları da fitillemiş oldu. 

Alonso’nun gösteri turunu izleyen Daniel Ricciardo, "Çok havalıydı."

Sanırım Fernando’nun biraz yaşlı olduğunu düşünenler var ama olay bu değil. Bu adam ‘hız’ nedir biliyor çünkü çok hızlı.” 

“Kronometrem yoktu ama bizden daha yavaş gittiğini söyleyebilirim. Ama o ses yüzünden daha hızlıymış gibi duruyordu. İşte bu V10…” 

“Araç çığlık atıyor, bu “wow” luk bir şey. Aynı zamanda korkutucu bir tarafı da var çünkü  V6’dan sonra V10 bir acemi için daha göz korkutucu olacaktır.” dedi.

Mevcut turbo hibrit motorlarının güç üniteleri V8 ve V10’a göre daha sessiz olduğu için 2014’ten beri süregelen bazı tartışmalar var.  

F1’in en geç 2026’da yeni bir motora geçerek MGU-H’yi kaldırarak daha yüksek devirlere izin vermesi bu durumu değiştirmek adına bir fırsat olabilir. 

Bunun yapılması gereken bir şey olup olmadığı sorularınaysa Ricciardo: “Hayranlarla etkileşim ve “wow” faktörü düşünüldüğünde sanırım öyle.”

"Küçükken babamla Melbourne Albert Park’a gittiğime dair anılar hâlâ zihnimde. Otele vardığımızda ve bavulları almak için taksiden indiğimizde pistteki F1 araçlarını duyabiliyordum sesler şehirden duyuluyordu. Babama baktığımı hatırlıyorum, birbirimize baktık ve tüylerimiz diken diken oldu. İşte “wow” faktörü bu.”

“Beni yanlış anlamayın şimdiki araçların görselliği şu ana kadar sahip olduklarımıza kıyasla büyük hayranlık uyandırıyor çünkü çok hızlılar. Fakat sesin ardındaki o gözdağı yok: kükreme ve çığlık.” 

“Savaş uçağı gibi, bir F18. Elektrikli olsalardı böyle havalı görünmezlerdi değil mi?” 

Ses bir ambiyans yaratır. Bir konser ya da festivale gittiğinizde ses atmosferdir, hacimdir. İnsanlar bunun için para öder, bunun için heyecanlanır.” 

“Bir F1 aracında ilk seferim sadece bir V8’di çalıştığında arkadan gelen o kükreme sesi… korkutucuydu.” 

“Bence şimdiki küçük çocuklar araca bindiklerinde o türden korkutucu bir wow’dan yoksunlar.”

Çeviri: Zeynep Temel 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Daniel Ricciardo , Fernando Alonso
Editör Jonathan Noble

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