Ricciardo: "Alonso en iyilerin seviyesinde sürüyor"

Daniel Ricciardo, cumartesi günkü sprint yarışında startla birlikte Sergio Perez'i geçmeyi başardı ancak Fernando Alonso'nun gerisine düştü.

Alonso uzun süre McLaren pilotlarına dayandı ve özellikle Ricciardo'yu bir süre arkasında tuttu.

Sonunda İspanyol pilotu geçmeyi başaran Ricciardo, pazar günkü yarışa altıncı sıradan başlama hakkı elde etti.

Yarışın ardından hafta sonu formatını ve kendi yarışını değerlendiren Ricciardo, formatı beğendiğini söyledi ve ekledi: "Hafta sonunun tüm günleri arasında, geleneksel olarak en çok Pazar'ı seviyorum çünkü bir yarışımız, bir startımız ve tekerlek tekerleğe savaşma fırsatımız oluyor. Yeni format ile bunu iki kez yapabiliyoruz, bu yüzden bence çok başarılı ve doğru bir şey."

"Yarıştan önce Lando ile aramızda herhangi bir özel talimat yoktu. Tabii ki altıncı ve yedinci başladığınızda, takım aptalca bir hata yapmanızı ve Pazar günü 11. ve 13. olarak başlamanızı istemiyor. Ancak çok dikkatli davranırsanız da aynı şekilde gerileyebilirsiniz. Bugün tam bir yarış mesafe varmış gibi sürüş yapıyordum. Tabii ki artık son turlarda risk almadım ancak ilk turda tüm gücümle savaştım."

"Yarış Fernando Alonso sayesinde ilginç geçti! Fernando olağanüstü bir başlangıç ​​yaptı ve önüne geçmeden önce beni epey uğraştırdı. Hemen hemen tüm sporlarda rekabet seviyenizin yaşla birlikte azalıp azalmadığını sorgularsınız. Yani Fernando özelinde konuşursak, bu yıl gridin en iyileri seviyesinde performans gösterdiğini söyleyebilirim. Onun tutkusunun hâlâ sönmemiş olduğunu ve tüm fırsatlarını değerlendirebildiğini görmek güzel."

Ricciardo, kişisel olarak kaydettiği ilerlemeden de memnun.

"Bu hafta sonu benim için birkaç hafta önce Avusturya'da olduğundan daha iyi geçiyor. Orada kokpit içerisinde rahat olmadığımı söylemeyeceğim ama bir nedenden dolayı yeterince hızlı değildik. Burada hafta sonunun başından itibaren rekabetçiydim, sıralama turlarında kendime çok güveniyordum ve araç limitlerde gitmemi sağladı. Evet, Lando'ya 0.002 saniye ile geçildim ama şimdi o kadar üzgün değilim çünkü durum birkaç hafta öncesine göre çok daha iyi."

"Sıralama turlarından hemen sonra biraz kötü hissettim ve o an Andreas Seidl içinde bulunduğum durumu görüp 'Bunu sevdim, böyle bir ilerleme kaydettikten sonra bile mutsuzsun, bu iyiye işaret!' dedi."

Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images