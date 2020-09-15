Ricciardo: "Albon’ın Mugello’daki hızı sinir bozucuydu"

Avustralyalı sürücü, yarışın son bölümünde Red Bull sürücüsünü hataya zorlamak için uğraştı ancak dördüncülüğe razı oldu ve Spa’daki sonucunu tekrarladı.

Ricciardo, Mugello yarışının orta bölümünde üçüncü sırayı elinde tuttu ve hatta son yeniden startta Valtteri Bottas’ı da geçerek ikinciliğe yükseldi.

Ancak Fin sürücüye kısa sürede geçilen Ricciardo, son 9 tura girilirken Albon’a da geçilerek podyum pozisyonunu kaybetti.

Üçüncülüğü kaybetmesi konusunda konuşan Ricciardo, “Arada kaldım, mutluluk ile üzüntü arasındayım.”

“Aslında biraz geçen haftaki Monza gibi. Kendimizi en iyi pozisyona getirdik, yapabileceğimiz her şeyi yaptık ve yarışın sonunda podyuma tutunacak hızımız yoktu.”

“Albon’ın hızını görmek sinir bozucuydu. İlk iki stintte eşit gibiydik. Bu kadar hızlı olduğunu düşünmemiştim.”

“Sonra birdenbire büyük bir üstünlük kurdu ve son sektörde gerçekten hızlıydı. Ve bu, hava koridoruma girmesini ve DRS almasını sağladı.”

“Yani önemli olan sektör, son sektördü ve 12 ile 15. virajlarda gerçekten güçlü gözüktü. Bu yüzden sinir bozucuydu, çünkü bu hızı nereden bulduğunu anlamadım.”

“Ona birkaç tur yakın kalabilirsem, belki lastiklerine zarar verebileceğini düşündüm. Ancak benden çabuk kurtuldu ve ben de her şeyin bittiğini düşündüm.”

“Ancak daha önce podyuma çıkmadığı aklıma geldi ve baskı kurarsam belki hataya zorlayabileceğimi düşündüm.”

“5. virajın çıkışında birkaç kez çakıllara değdiğini gördüm, belki de fazla zorluyordu veya gerilmişti.”

“Beni geçtikten sonra, bana göre çok hızlıydı. Onunla aynı tempoyu tutturabileceğimi düşündüm, ancak fazla yaklaşamadım.” ifadelerini kullandı.

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