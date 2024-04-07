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Formula 1 Japonya GP

Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı

Japonya GP hakemleri, yarışın ilk turunda RB pilotu Daniel Ricciardo ile Williams pilotu Alex Albon arasında yaşanan kazada herhangi bir ceza vermedi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
RB F1 Team VCARB 01 pilotu Daniel Ricciardo ve Williams FW46 pilotu Alex Albon'un araçları açılış turunda kaza yaptıktan sonra lastik bariyerinde

Zak Mauger / Motorsport Images

Oldukça yakın geçen Japonya GP'nin ilk turunda, 3. virajda Ricciardo ve Albon arasında yaşanan temas, büyük bir kazayla sonuçlanmıştı.

3. virajda yaşanan bu kaza sonucunda Albon ve Ricciardo'nun araçları lastik bariyerlere girerken pilotlar araçlarından çıkmayı başardılar. Kaza sonucunda yarış, pistin temizlenmesi ve bariyerlerin tamiri için kırmızı bayrakla durdurulurken, kazanın yarıştan sonra inceleneceği duyuruldu.

Tekrar görüntülerinde Ricciardo'nun 3. viraja girişte dışarı doğru açıldığında, o esnada dışarıdan atak için zorlayan Albon ile temas yaşadığı görülmüştü.

Taraflarla yapılan görüşmeler ve video görüntülerinin izlenmesinin ardından yaşanan kaza, yarış kazası olarak kabul edildi.

Ricciardo, 3. viraja girerken aynasından baktığında 18 numaralı Lance Stroll'ün atak yapacağını gördüğünü, bu yüzden ona yeteri kadar boşluk bırakmak için sağa doğru açıldığını ve sağındaki Albon'un aracını görmediğini savunurken, Albon ise dışarıdan atak yapmaya çalışırken kendisini görmeyen Ricciardo'nun üstüne doğru geldiğini, frene bastığını ancak teması engelleyemediğini söyledi.

Hakemler, pilotları dinleyip verileri incelemelerinin ardından bunun bir "ilk tur kazası" olarak kabul edildiğini, bu yüzden bir ceza vermediklerini duyurdular.

Bununla birlikte açıklamada, Stroll o bölgede olmasaydı ve kaza ilk turda yaşanmamış olsaydı, bu kazayla ilgili tutumun farklı olacağını vurguladılar.

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