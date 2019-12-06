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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Abu Dhabi’deki telsiz konuşmasına açıklık getirdi

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Ricciardo, Abu Dhabi’deki telsiz konuşmasına açıklık getirdi
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Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Ara 2019 15:28

Daniel Ricciardo, Abu Dhabi Grand Prix’sinin hemen ardından verdiği destek mesajının sebebinin, takımın 2020’de ileriye doğru büyük bir adım atabileceğine gerçekten inanması olduğunu belirtti.

İnişli çıkışlı bir sezonun son yarışının ardından Ricciardo, telsizden takıma gelecek sene için cesaret verici sözler sarf etmişti.

Ricciardo, “Teşekkürler çocuklar. Gerçekten teşekkürler, ancak gelecek sene daha iyi olacağız, çok daha iyi olacağız, gerçekten böyle düşünüyorum. Haydi çocuklar.” demişti.

Daha sonra bu mesaj hakkında konuşan Ricciardo, bu yorumların takımın daha iyi hissetmesini sağlamak için kullanılmış sahte kelimeler olmadığını söyledi.

Ricciardo, “Açıkça söylemek gerekirse, ben aslında ilham verici konuşmalar yapan biri değilim. Konuşmayı çok sevdiğimi biliyorum, ancak iyi olacağımızı düşünmesem ‘Gelecek sene daha iyi olacağız çocuklar.’ demezdim. Yani onların omuzlarına masaj yapıp, duymak istedikleri şeyleri söylemeyeceğim.”

“Kendim de daha iyi olabileceğimi biliyorum, yani daha iyi hale gelebileceğini bildiğim tek değişken bu. Bu bile tek başına gelişecek.”

"Fakat başka pek çok şey var. Aerodaki çocuklarla, aracı nasıl tasarladığımız ve özelikle bu yılki aracın ön tarafının durumunu konuştuk, sanırım aracı geliştirmek için başka takımlara bakmanın en iyi yol olmadığından oldukça eminler."

“Bunu değiştirebilir ve yıl ilerledikçe güncellemelerle beraber daha fazlasını elde edebiliriz. Bunu bu sene pek yapamadık.”

“Yani, elimizde bir şeyler var ve kesinlikle yeterince kaynağımız ve bütçemiz de var. Yani iyimserim.” şeklinde konuştu.

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Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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