Ricciardo: "Abu Dhabi, hakemlerin çok fazla baskı altında olduğunu kanıtladı"

FIA şu anda, Abu Dhabi Grand Prix'sinde dünya şampiyonunun belirlenmesine sebep olan tartışmalı yeniden başlatma prosedürü hakkındaki soruşturmasını devam ettiriyor.

Sezon finalinin ardından yarış direktörü Michael Masi'nin geleceği belirsiz durumda ve FIA'nın da yarış direktörünü destekleyecek şekilde F1 yönetimini yeniden yapılandırması bekleniyor.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Masi'nin yarış direktörü olarak devam etmesini umduğunu ancak tur bindirilen araçlarla ilgili iki kural maddesinin uygulanmamasının ardından netlik olması gerektiğini belirtti.

Cuma günü McLaren'ın yeni MCL36 aracının lansmanında konuşan Ricciardo, yarış kontrole "çok fazla baskı" yapıldığını söyledi.

Ricciardo, "Spor, genel olarak şu anda çok fazla göz önünde olduğunu düşünüyorum. Bu bazı noktalarda harika ama bunu istemeyen ya da buna alışık olmayan bazı insanları baskı altında bırakıyor."

"Geri dönüp baktığımızda, bir yarış direktörünün ya da hakemin bu kadar basında yer aldığını hatırlamıyorum. Bu oldukça benzersiz ve bilinmeyen bir durum."

"Bunun adaletsizlik olup olmadığını bilmiyorum ama zaten bazı çalkantıların olduğunu düşünüyorum. Bu bazı şeyleri biraz fazla gün yüzüne çıkardı ve olanlara daha fazla baskı yükledi."

"Halihazırda biraz yoğun hissettiriyordu ve bence herkesin bir adım geri gitmesi gerekiyor. Hepimizin rolleri var ve o da bir sebepten ötürü burada. Bunu yapmasına izin verin." dedi.

Michael Masi, Race Director, walks the track with an FIA colleague

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images