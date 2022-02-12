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Formula 1 Haberler

Ricciardo: "Abu Dhabi, hakemlerin çok fazla baskı altında olduğunu kanıtladı"

Daniel Ricciardo, Abu Dhabi'deki tartışmalı sezon finalinin yarış kontrole "çok fazla baskı" yapıldığını kanıtladığını ve insanların "geri adım atması" gerektiğini söyledi.

Ricciardo: "Abu Dhabi, hakemlerin çok fazla baskı altında olduğunu kanıtladı"
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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FIA şu anda, Abu Dhabi Grand Prix'sinde dünya şampiyonunun belirlenmesine sebep olan tartışmalı yeniden başlatma prosedürü hakkındaki soruşturmasını devam ettiriyor.

Sezon finalinin ardından yarış direktörü Michael Masi'nin geleceği belirsiz durumda ve FIA'nın da yarış direktörünü destekleyecek şekilde F1 yönetimini yeniden yapılandırması bekleniyor.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Masi'nin yarış direktörü olarak devam etmesini umduğunu ancak tur bindirilen araçlarla ilgili iki kural maddesinin uygulanmamasının ardından netlik olması gerektiğini belirtti.

Cuma günü McLaren'ın yeni MCL36 aracının lansmanında konuşan Ricciardo, yarış kontrole "çok fazla baskı" yapıldığını söyledi.

Ricciardo, "Spor, genel olarak şu anda çok fazla göz önünde olduğunu düşünüyorum. Bu bazı noktalarda harika ama bunu istemeyen ya da buna alışık olmayan bazı insanları baskı altında bırakıyor."

"Geri dönüp baktığımızda, bir yarış direktörünün ya da hakemin bu kadar basında yer aldığını hatırlamıyorum. Bu oldukça benzersiz ve bilinmeyen bir durum."

"Bunun adaletsizlik olup olmadığını bilmiyorum ama zaten bazı çalkantıların olduğunu düşünüyorum. Bu bazı şeyleri biraz fazla gün yüzüne çıkardı ve olanlara daha fazla baskı yükledi."

"Halihazırda biraz yoğun hissettiriyordu ve bence herkesin bir adım geri gitmesi gerekiyor. Hepimizin rolleri var ve o da bir sebepten ötürü burada. Bunu yapmasına izin verin." dedi.

Michael Masi, Race Director, walks the track with an FIA colleague

Michael Masi, Race Director, walks the track with an FIA colleague

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın son turlarında hem Red Bull hem de Mercedes'in, yarışın yeniden başlatılması konusunda Masi üzerinde lobi oluşturmaya çalıştıkları duyulmuştu. Ricciardo, "çok fazla müdahale" olduğunu ve bunun işleri "olması gerektiğinden daha karışık" hale getirdiğini söyledi.

Ricciardo, "genel olarak daha az müdahale edilmesi ve insanların işlerini yapmalarına izin verilmesi gerektiğini ve sonrasında sonuçlara bakılmasını" söyledi.

Ricciardo'nun takım arkadaşı Lando Norris, kurallarda tutarlılık olması gerektiğini vurguladı ancak "işlerin %99'unun iyi olduğunu" ve insan hatasına pay verilmesi gerektiğini söyledi.

Norris, "Hepimizin tutarlılık istediği açık ve Abu Dhabi hafta sonundaki gibi bir şey tutarsız olduğunda insanlar sinirleniyor ya da hayal kırıklığına uğruyorlar."

"Sadece bu tutarlılığı istiyoruz. Sürücüler olarak hata yaptığımızı görüyorsunuz ve insanların bunları fark etmesi çok kolay. Yarış direktörleri için de aynısı geçerli. Kolay bir iş değil ve hata yapmak insancıl bir durum."

"Michael'i destekliyorum ve geçtiğimiz sezon ya da diğer sezonlarla yaptığı diğer şeyler harikaydı."

"Sadece büyük etkileri olan bu küçük şeyleri düzeltmek gerekiyor. Formula 1'in sağlam bir felsefeye sahip olması ve başarılı olması gerekiyor."

"Bu hâlâ konuşulan bir şey ve işler değişmeye devam ediyor. Yakında göreceğiz." dedi.

Masi hakkındaki düşüncelerini paylaşan Ricciardo, "Eğer Michael kalmak isterse kalmalı. Bir yarışın her şeyi belirlememesi gerektiğini düşünüyorum."

"Belirli bir nedenden dolayı Verstappen ve Hamilton'ın tam arkasındaydım. 'Bu gerçekten yaşanıyor ve çok çılgınca' diye düşünüyordum. Felipe Massa ve Lewis'i 2008'de TV'den izlemiştim ve bunun bir daha asla yaşanmayacağını düşünüyordum. Ancak yaşandı."

"Bu kesinlikle tarihi bir andı ve herkes bunu takdir etmeyecek."

"Ancak sporun sevenleri yine sevmeye devam edecekler ve 2022'de olacakları görmek için meraklı olacaklar." dedi.

Takımların bu yıl için olabilecek potansiyel değişiklikleri tartışmak için Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan F1 Komisyonu toplantısında serinin patronlarıyla görüşecekler.

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