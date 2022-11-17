Ricciardo: "Abu Dabi son yarışımmış gibi hissetmiyorum"

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Ricciardo, HRT ile ilk çıkışını yaptığı 2011'den beri Formula 1'de yarışıyor ve o zamandan beri Avustralyalı pilot sekiz Grand Prix galibiyeti, 32 podyum ve üç pole pozisyonu elde etti.

2022 Abu Dabi GP, Ricciardo'nun 232. yarış startı olacak ancak Avustralyalı, bu yarış onun 'son yarışıymış' gibi hissetmiyor.

Ricciardo, "İyi hissediyorum."

"Zihinsel olarak, son yarışım olacakmış gibi hissetmiyorum, ama olabilir. Gelecek için hiçbir şey net değil ancak şu ana odaklanmak ve zevk almak istiyorum. Bu konuda fazla duygusallaşmak istemiyorum, sadece olduğu gibi davranacağım." dedi.

33 yaşındaki pilot, Sao Paulo GP'de Kevin Magnussen ile yaşadığı temasın ardından Abu Dabi GP için üç sıra grid cezası almıştı.

Ricciardo cezası hakkında, "Normalde, eğer ceza aldıysam daha iyi sürerim."

"O yüzden beş sıra ceza istemiştim ama üç ile yetinmek zorundayım." dedi.

Gelecekle ilgili planlarının henüz kesinleşmediğini, ama gelecek yıl onu padokta görme şansımız olduğunu ekledi.

Ricciardo, "Hâlâ hiçbir şey net değil, ama ilerleme kaydediyoruz. Umarım gelecek yıl da benim yakışıklılığımı görebilirsiniz." dedi.

Lando Norris, 'bal porsuğu' Ricciardo ile takım arkadaşı olmayı özleyeceğini ve Avustralyalı pilotun gelecek sezon padokta olmasını dört gözle beklediğini söyledi.

Norris, "Daniel ile çalışmayı çok özleyeceğim, onunla çalışırken hem çok gülüyorum hem de çok fazla şey öğreniyorum. Takım arkadaşının değişmesi iyi ya da kötü bir şey değil, ama her zaman büyük bir şeydir. Takımdan birinin ayrılması her zaman üzücü bir durum."

"Takım arkadaşlarımla her zaman iyi dostluklar ve iyi ilişkiler kurduğumu hissediyorum, bu yüzden onlarla her zaman iyi bir şekilde çalışıyorum."

"Ama Daniel'ı bilirsiniz, onu herkes sever. Takım arkadaşım olmasını özleyeceğim ama onu özlemeyeceğim, çünkü gelecek yıl padokta olacak." dedi.