Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Vettel: "Puan serisini Avusturya'da devam ettirmeliyiz"
Formula 1 Haberler

Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı

Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Can Çarpıcı

Daniel Ricciardo, Cyril Abiteboul'ün podyum iddiasını kaybetmesine rağmen neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı.

Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı

2016-2020 sezonları arasında Renault'nun takım patronluğunu yapan Abiteboul, Ricciardo ile bir iddiaya girmişti.

Bu iddiaya göre, eğer Ricciardo Renault'yla podyum alırsa Abiteboul dövme yaptıracaktı. Dövmenin yerini ve boyutunu Abiteboul, tasarımını ise Ricciardo belirleyecekti. 

Ricciardo, 2020 sezonunda Eifel GP ve Emilia-Romagna GP'de podyuma çıkmaya başarmıştı. Ancak Abiteboul'e hâlâ dövme yaptırılmadı. 

Ricciardo, Abiteboul'un dövmeyi hâlâ yaptırmak istediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Cyril'le hâlâ konuşuyorum ve o, hâlâ dövmeyi yaptırmak istiyor. Yani bu konuda endişelenecek bir şey yok. Artık konu sadece bunun ne zaman olacağıyla alakalı."

"Ben dövmeyi Londra'da yaptırmak istiyorum çünkü orada tanıdığım dövme sanatçıları var. Yani ikimizin de aynı anda Londra'da olacağı bir tarih belirlemeye çalışıyoruz. Sonrasında parmaklarımı şıklatacağım ve gerçekleşecek." 

Bunun ardından Ricciardo'ya, bu olayı filmleştirip bir video hazırladıklarından dolayı mı dövmenin bu kadar geciktiği soruldu.

Avusturalyalı pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Ortaya bir içerik çıkaracağımızdan eminim ama bence beklediğimize değecek. Dövme yapılırken orada olmak istiyorum. Onu evinin yanında Paris'teki dövmecilere göndermek istemiyorum. O ilk dövmesini yaptırırken onun yaşayacağı zorlukları görmek istiyorum. Elini tutmam gerekebilir."

 

 

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Puan serisini Avusturya'da devam ettirmeliyiz"

Önceki haber

Vettel: "Puan serisini Avusturya'da devam ettirmeliyiz"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Norris, Ricciardo ile "agresif savunması" hakkında konuşmayı planlıyor

1s
2
Formula 1

Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı

32 dk
3
Formula 1

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?

1g
4
Formula 1

Schumacher: "Mazepin’le olan mücadelede belki de dişimi göstermem gerekiyor"

4s
5
Formula 1

Mercedes: "En iyi performansımızı gösterirsek Red Bull’u hâlâ yenebiliriz"

3s
Son Haberler
Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı
F1

Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı

32dk
Vettel: "Puan serisini Avusturya'da devam ettirmeliyiz"
F1

Vettel: "Puan serisini Avusturya'da devam ettirmeliyiz"

1s
Norris, Ricciardo ile "agresif savunması" hakkında konuşmayı planlıyor
F1

Norris, Ricciardo ile "agresif savunması" hakkında konuşmayı planlıyor

1s
Perez: "Üç tur daha olsa Hamilton'ı geçebilirdim"
F1

Perez: "Üç tur daha olsa Hamilton'ı geçebilirdim"

2s
Nissany ve Ilott, Avusturya'da cuma günü piste çıkacak
F1

Nissany ve Ilott, Avusturya'da cuma günü piste çıkacak

2s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daniel Ricciardo Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Ricciardo: "Aracın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum"
Formula 1

Ricciardo: "Aracın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum"

Ricciardo: ''Zaman kazanmaya çalışırken çok aşırıya kaçtım'' Azerbaycan GP
Formula 1

Ricciardo: ''Zaman kazanmaya çalışırken çok aşırıya kaçtım''

Seidl: ''McLaren Ricciardo'nun "tekrar ayarlama yapmasına" yardımcı olacak'' Monako GP
Formula 1

Seidl: ''McLaren Ricciardo'nun "tekrar ayarlama yapmasına" yardımcı olacak''

Çok Okunanlar Bugün

Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı

Arka kanatlardaki taktiksel hamleler, F1'deki şampiyonluk mücadelesini nasıl etkiliyor?
Formula 1 Formula 1

Arka kanatlardaki taktiksel hamleler, F1'deki şampiyonluk mücadelesini nasıl etkiliyor?

Hamilton, Rosberg'in "yumuşak savunma" yorumuna yanıt verdi
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Rosberg'in "yumuşak savunma" yorumuna yanıt verdi

Perez, Mercedes'in stratejisini ve hızlı tur adımını nasıl engelledi?
Formula 1 Formula 1

Perez, Mercedes'in stratejisini ve hızlı tur adımını nasıl engelledi?

Mercedes: "En iyi performansımızı gösterirsek Red Bull’u hâlâ yenebiliriz"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "En iyi performansımızı gösterirsek Red Bull’u hâlâ yenebiliriz"

Norris, Ricciardo ile "agresif savunması" hakkında konuşmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1

Norris, Ricciardo ile "agresif savunması" hakkında konuşmayı planlıyor

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?

Perez: "Üç tur daha olsa Hamilton'ı geçebilirdim"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Üç tur daha olsa Hamilton'ı geçebilirdim"

Son Haberler

Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı

Vettel: "Puan serisini Avusturya'da devam ettirmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Puan serisini Avusturya'da devam ettirmeliyiz"

Norris, Ricciardo ile "agresif savunması" hakkında konuşmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1

Norris, Ricciardo ile "agresif savunması" hakkında konuşmayı planlıyor

Perez: "Üç tur daha olsa Hamilton'ı geçebilirdim"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Üç tur daha olsa Hamilton'ı geçebilirdim"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.