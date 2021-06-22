Ricciardo, Abiteboul'ün neden hâlâ dövme yaptırmadığını açıkladı

2016-2020 sezonları arasında Renault'nun takım patronluğunu yapan Abiteboul, Ricciardo ile bir iddiaya girmişti.

Bu iddiaya göre, eğer Ricciardo Renault'yla podyum alırsa Abiteboul dövme yaptıracaktı. Dövmenin yerini ve boyutunu Abiteboul, tasarımını ise Ricciardo belirleyecekti.

Ricciardo, 2020 sezonunda Eifel GP ve Emilia-Romagna GP'de podyuma çıkmaya başarmıştı. Ancak Abiteboul'e hâlâ dövme yaptırılmadı.

Ricciardo, Abiteboul'un dövmeyi hâlâ yaptırmak istediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Cyril'le hâlâ konuşuyorum ve o, hâlâ dövmeyi yaptırmak istiyor. Yani bu konuda endişelenecek bir şey yok. Artık konu sadece bunun ne zaman olacağıyla alakalı."

"Ben dövmeyi Londra'da yaptırmak istiyorum çünkü orada tanıdığım dövme sanatçıları var. Yani ikimizin de aynı anda Londra'da olacağı bir tarih belirlemeye çalışıyoruz. Sonrasında parmaklarımı şıklatacağım ve gerçekleşecek."

Bunun ardından Ricciardo'ya, bu olayı filmleştirip bir video hazırladıklarından dolayı mı dövmenin bu kadar geciktiği soruldu.

Avusturalyalı pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Ortaya bir içerik çıkaracağımızdan eminim ama bence beklediğimize değecek. Dövme yapılırken orada olmak istiyorum. Onu evinin yanında Paris'teki dövmecilere göndermek istemiyorum. O ilk dövmesini yaptırırken onun yaşayacağı zorlukları görmek istiyorum. Elini tutmam gerekebilir."