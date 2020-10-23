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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Abiteboul'un dövmesi için çalışmaları başlatmış

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Ricciardo, Abiteboul'un dövmesi için çalışmaları başlatmış
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Abdullah Çelik

Daniel Ricciardo, Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul'un yaptıracağı dövme için iki tasarım üzerinde çalışma başlattığını söyledi.

Ricciardo, bu sene başında Abiteboul ile çıkacağı ilk podyumun ardından dövme yaptırması yönünde iddiaya girmişti.

Eifel GP'deki podyum ile Ricciardo, bu iddiayı kazandı. Dövmenin tasarımına Ricciardo karar verirken boyutuna ve yerine Abiteboul karar verecek.

Portekiz GP öncesinde konuşan Ricciardo, "Şu anda iki tasarım üzerinde çalışan bir sanatçı var. Yakında olacağını söyleyebilirim. Lojistik konusunda Cyril ile konuşmam lazım ancak umarım Bahreyn'den önce, yani art arda üç yarıştan önce olur ve bunu yaptıracak bir aralık buluruz."

"Sonrasında fabrikada olacağım. Umarım o da orada olur." dedi.

 

Ricciardo ve Abiteboul arasındaki bu iddia, Avustralyalı pilotun gelecek sene McLaren'a geçme kararından olumsuz etkilenmemiş gibi görünüyor.

Ricciardo, "Ayrılırken üzüntü olmasını istiyorum. McLaren'a geçme kararı aldığımda, gelecek 6 ayın acı dolu ya da rahatsız geçmemesini istiyordum. Fark ettiğiniz gibi öyle olmadı, bu açıdan gerçekten iyi bir dönem oluyor."

"Her iki taraf bu karara olgun bir şekilde tepki verdi. Gördüğünüz gibi takım içerisinde çok fazla güven var ve ilişkimiz hep iyi durumda."

"Daha önce dövme yaptıracağı düşüncesine sahip olduğu ve şimdi onu yaptıracağını bildiği için bu kadar heyecanlı birisini görmemiştim. Eğlenceli bir dönem oldu. Bu takımdan herkesin mutlu ve memnun olduğu bir şekilde, sağlam iki sene geçirdiğimi hissederek ayrılmak istiyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Editör Jonathan Noble

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