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Ricciardo: "Abiteboul'un dövme yaptırması için zaman daralıyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Daniel Ricciardo, eski takım patronu Cyril Abiteboul'un söz verdiği dövmeyi yaptırması için zamanın daraldığını, daha fazla geç kalırsa bunun pek anlamının kalmayacağını söyledi.

Ricciardo: "Abiteboul'un dövme yaptırması için zaman daralıyor"

Ricciardo, Renault F1 takımında geçirdiği iki senelik dönemde podyuma çıkacağına dair Abiteboul ile bir iddiaya girmişti.

Bu iddiaya göre Ricciardo podyuma çıkarsa, Abiteboul dövme yaptıracaktı. Ricciardo, geçen sene Eifel GP'de podyuma çıkarak iddiayı kazanmış oldu.

İlk plan, Abiteboul'un kış döneminde bu dövmeyi yaptırması yönündeydi ancak Ricciardo'nun takımdan ayrılıp McLaren'a geçmesi ve Renault'nun isim değiştirerek Alpine'e dönüşüp Abiteboul'un görevinden ayrılması işleri biraz karıştırdı. 

Ancak Abiteboul, Ricciardo'nun geçtiğimiz günlerde galibiyet elde etmesinin ardından tebrik için iletişime geçmesiyle bu iddia yeniden canlanmış gibi görünüyor.

Ricciardo, "Çok sayıda e-posta, WhatsApp mesajı vb. şeyler aldım. Ondan da bir e-posta gördüm."

"Dövme konusuna da değinmişti, bu açıdan bu sene bitmeden onu yaptıracağı konusunda çok iyimserim. Aksi takdirde bu eski bir haber haline dönüşecek. Bu açıdan gerçekleşmesi konusunda kararlıyım." dedi.

Ricciardo bu sene de podyuma çıkabileceği konusunda yeni patronu Zak Brown ile iddiaya girmişti ancak bu iddiada dövme yoktu. Bunun yerine Ricciardo, Brown'ın özel araç koleksiyonu içerisinde yer alan Dale Earnhardt Sr'a ait 1984 Chevrolet Monte Carlo NASCAR aracını sürme konusunda anlaşmaya vardı.

Alain Prost, Renault F1 Team Fahri Direktörü ve Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Direktörü

Alain Prost, Renault F1 Team Fahri Direktörü ve Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Direktörü

Fotoğraf: Renault Sport

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