Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
FP2:
00 Saat
:
28 Dakika
:
55 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Ricciardo, Abiteboul ile dövme iddiasına girmiş!

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, Abiteboul ile dövme iddiasına girmiş!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
14 Ağu 2020 11:32

Daniel Ricciardo, Renault Formula 1 takım patronu Cyril Abiteboul ile, kendisinin podyuma çıkması halinde ortak dövme yaptırmaları üzerine iddiaya girdiğini açıkladı.

2019 sezonunda Red Bull'dan ayrılarak Renault'ya transfer olan Ricciardo'nun takım ile aldığı en iyi sonuç dördüncülük oldu.

Avustralyalı pilot, Britanya Grand Prix'sinde bu sonucu tekrardan yakalamayı başardı ve takım telsizinden, takım patronu Abiteboul ile olan iddiasından sadece bir pozisyon uzaklıkta olduğunu hatırlattı.

Sezon sonunda McLaren'e geçiş yapacak olan Ricciardo, Renault ile podyuma çıktığı takdirde Cyril Abiteboul ile ortak bir dövme yaptıracağı üzerine bir anlaşmaya vardıklarını söyledi: "İddia bu şekilde. Dövmenin yerini ve boyutunu kendisi seçecek, ancak dizaynı ben seçeceğim."

"Ancak bunu aradan çıkaracağız. Bu bir dövme ve onun hiç dövmesi yok, bu yüzden Cyril için çok önemli bir durum."

"Bence çok spontane bir şey olacak, o anın ne getirdiği ile ilgili bir şey. Komik bir şey olmalı, baktığında kafasını sallayıp 'ah, o zamanları hatırlıyorum' demesi lazım. O tür bir dövme yaptırmalıyız."

Mayıs ayında yaptığı açıklamada Ricciardo, Ferrari'ye transfer olan Carlos Sainz'ın yerine McLaren'e gideceğini ve sezon sonunda Renault'dan ayrılacağını söylemişti.

Gelecek sene itibariyle Ricciardo, McLaren'de Lando Norris'in takım arkadaşı olacak, ikilinin padokta eğlenceli ve arkadaşça bir ilişkileri olduğu biliniyor.

Ricciardo, 2021'de Norris ile tartışması gereken bir sürü planının olduğunu, ancak Britanyalı pilotun Avusturya Grand Prix'sinde ilk F1 podyumunu alarak gösterdiği gelişimin kendisini çok etkilediğini söyledi.

"Tabii ki de padokta yolumuz kesişiyor ve denildiği gibi aramızda biraz şakalaşmalar oluyor, ancak özellikle bir olayımız yok."

"Bunu büyük bir heyecanla bekliyorum, sadece rekabetçi değil aynı zamanda çok eğlenceli bir ilişkimiz olacak gibi duruyor."

"Bu sene gösterdiği performansların dışında, ki asıl olan podyumdan bahsetmiyorum bile, sıralamalar gibi pek çok şeyde, F1'deki ikinci senesine göre çok büyük bir gelişim gösterdiği görülüyor."

"Bunu görmek çok güzel. Bence çok iyi bir atmosfere sahip olacağız, bu yüzden bunu görmeyi heyecanla bekliyorum."

 

Sainz, soğutma sorunlarının ardından yeni şasiye geçti

Önceki haber

Sainz, soğutma sorunlarının ardından yeni şasiye geçti

Sonraki haber

FIA, Racing Point ve AlphaTauri'nin "güncelleme özgürlüğünü" engellemeyecek

FIA, Racing Point ve AlphaTauri'nin "güncelleme özgürlüğünü" engellemeyecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

İspanya GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
1s

İspanya GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı

Ricciardo, Abiteboul ile dövme iddiasına girmiş!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
58dk

Ricciardo, Abiteboul ile dövme iddiasına girmiş!

FIA, Racing Point ve AlphaTauri'nin "güncelleme özgürlüğünü" engellemeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
15dk

FIA, Racing Point ve AlphaTauri'nin "güncelleme özgürlüğünü" engellemeyecek

Leclerc: "Barcelona, Ferrari için Silverstone'dan daha zor olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Barcelona, Ferrari için Silverstone'dan daha zor olacak"

Sainz, soğutma sorunlarının ardından yeni şasiye geçti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Sainz, soğutma sorunlarının ardından yeni şasiye geçti

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"

Canlı Anlatım: İspanya GP 1. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
3s

Canlı Anlatım: İspanya GP 1. antrenman seansı

Barcelona F2: Antrenmanların lideri Ticktum, Schumacher ikinci
FIA F2 FIA F2 / Antrenman raporu
26dk

Barcelona F2: Antrenmanların lideri Ticktum, Schumacher ikinci

Son Haberler

FIA, Racing Point ve AlphaTauri'nin "güncelleme özgürlüğünü" engellemeyecek
F1 Formula 1 / Son dakika
15dk

FIA, Racing Point ve AlphaTauri'nin "güncelleme özgürlüğünü" engellemeyecek

Ricciardo, Abiteboul ile dövme iddiasına girmiş!
F1 Formula 1 / Son dakika
58dk

Ricciardo, Abiteboul ile dövme iddiasına girmiş!

Sainz, soğutma sorunlarının ardından yeni şasiye geçti
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Sainz, soğutma sorunlarının ardından yeni şasiye geçti

İspanya GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı
F1 Formula 1 / Antrenman raporu
1s

İspanya GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İspanya GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı

1s
2
Formula 1

Ricciardo, Abiteboul ile dövme iddiasına girmiş!

58dk
3
Formula 1

FIA, Racing Point ve AlphaTauri'nin "güncelleme özgürlüğünü" engellemeyecek

15dk
4
Formula 1

Leclerc: "Barcelona, Ferrari için Silverstone'dan daha zor olacak"

5
Formula 1

Sainz, soğutma sorunlarının ardından yeni şasiye geçti

1s

Son Videolar

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Son Haberler

FIA, Racing Point ve AlphaTauri'nin "güncelleme özgürlüğünü" engellemeyecek
F1

FIA, Racing Point ve AlphaTauri'nin "güncelleme özgürlüğünü" engellemeyecek

Ricciardo, Abiteboul ile dövme iddiasına girmiş!
F1

Ricciardo, Abiteboul ile dövme iddiasına girmiş!

Sainz, soğutma sorunlarının ardından yeni şasiye geçti
F1

Sainz, soğutma sorunlarının ardından yeni şasiye geçti

İspanya GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı
F1

İspanya GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı

Galeri: Sainz'ın İspanya'da yarışacağı özel kask tasarımı
F1

Galeri: Sainz'ın İspanya'da yarışacağı özel kask tasarımı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.