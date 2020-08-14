Ricciardo, Abiteboul ile dövme iddiasına girmiş!

2019 sezonunda Red Bull'dan ayrılarak Renault'ya transfer olan Ricciardo'nun takım ile aldığı en iyi sonuç dördüncülük oldu.

Avustralyalı pilot, Britanya Grand Prix'sinde bu sonucu tekrardan yakalamayı başardı ve takım telsizinden, takım patronu Abiteboul ile olan iddiasından sadece bir pozisyon uzaklıkta olduğunu hatırlattı.

Sezon sonunda McLaren'e geçiş yapacak olan Ricciardo, Renault ile podyuma çıktığı takdirde Cyril Abiteboul ile ortak bir dövme yaptıracağı üzerine bir anlaşmaya vardıklarını söyledi: "İddia bu şekilde. Dövmenin yerini ve boyutunu kendisi seçecek, ancak dizaynı ben seçeceğim."

"Ancak bunu aradan çıkaracağız. Bu bir dövme ve onun hiç dövmesi yok, bu yüzden Cyril için çok önemli bir durum."

"Bence çok spontane bir şey olacak, o anın ne getirdiği ile ilgili bir şey. Komik bir şey olmalı, baktığında kafasını sallayıp 'ah, o zamanları hatırlıyorum' demesi lazım. O tür bir dövme yaptırmalıyız."

Mayıs ayında yaptığı açıklamada Ricciardo, Ferrari'ye transfer olan Carlos Sainz'ın yerine McLaren'e gideceğini ve sezon sonunda Renault'dan ayrılacağını söylemişti.

Gelecek sene itibariyle Ricciardo, McLaren'de Lando Norris'in takım arkadaşı olacak, ikilinin padokta eğlenceli ve arkadaşça bir ilişkileri olduğu biliniyor.

Ricciardo, 2021'de Norris ile tartışması gereken bir sürü planının olduğunu, ancak Britanyalı pilotun Avusturya Grand Prix'sinde ilk F1 podyumunu alarak gösterdiği gelişimin kendisini çok etkilediğini söyledi.

"Tabii ki de padokta yolumuz kesişiyor ve denildiği gibi aramızda biraz şakalaşmalar oluyor, ancak özellikle bir olayımız yok."

"Bunu büyük bir heyecanla bekliyorum, sadece rekabetçi değil aynı zamanda çok eğlenceli bir ilişkimiz olacak gibi duruyor."

"Bu sene gösterdiği performansların dışında, ki asıl olan podyumdan bahsetmiyorum bile, sıralamalar gibi pek çok şeyde, F1'deki ikinci senesine göre çok büyük bir gelişim gösterdiği görülüyor."

"Bunu görmek çok güzel. Bence çok iyi bir atmosfere sahip olacağız, bu yüzden bunu görmeyi heyecanla bekliyorum."