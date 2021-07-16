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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış

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Daniel Ricciardo, takım arkadaşının sadece 0.002sn arkasında kaldığı sıralama turlarının ardından gelişim kaydettiğini kabul etse de 4. sıranın bugün "ulaşılabilir" olduğunu ve bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış

Avustralyalı pilot, Silverstone'da ilk seanstan itibaren hızlı gözüktü ve sıralama turlarını takım arkadaşı Lando Norris'in sadece 0.002 saniye arkasında 7. sırada tamamladı. 

Ricciardo, 4. sırada yer alan Charles Leclerc'in ise sadece 0.071 saniye arkasındaydı. 

32 yaşındaki pilot, bugünün son haftalardaki sıralama turları seanslarına kıyasla daha iyi olduğunu kabul etse de 4. sıranın ulaşılabilir olduğunu ve bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğradığını belirtti. 

"Genel olarak kesinlikle daha iyi bir gündü. Daha iyiydi ve biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü biraz daha zaman bulabileceğimi hissediyorum. Bence son turda biraz daha zaman bulabilirdik ve zamanlara baktığımızda, Charles sanırım 0.050 saniye kadar önümüzdeydi. Dürüst olmak gerekirse, bunun ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum."

"Son birkaç sıralama turlarına baktığında herkes 'Oh, bu çok daha iyi.' diyebilir ve evet, öyle ama bugün daha fazlasının mümkün olduğunu düşündüğümden biraz hayal kırıklığına uğradım. Şu an biraz ortadayım."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu hafta sonu gerçekleştirilen sprint yarış formatıyla birlikte, ilk antrenman seansının ardından pilotlar direkt olarak sıralama turlarına geçti. 

Ricciardo, sadece bir antrenman seansının ardından sıralama turlarına geçmeyi sevdiğini belirtirken; yarın neler olacağını kimsenin bilemeyeceğini ekledi.

"Bugün oldukça eğlendim. Tek bir antrenmanın ardından direkt olarak sıralama turlarına geçmemizi sevdim. Geçtiğimiz sene havadan ve bazı şeylerden dolayı Imola ve Nürburgring'de de bunu yaşamıştık. Hoştu, bu bir nevi sizi harekete geçmeye zorluyor."

"Yarın antrenmanla ve sprint yarışıyla neler olacağını kim bilir. Yine de şu ana kadar her şey gayet iyi."

2021 Britanya Grand Prix'si, yarışın İngiliz devletinin Etkinlik Araştırma Programı'na girmesi sayesinde seyircili bir biçimde gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin biletleri tükenirken; sadece Pazar günü 140.000 kadar taraftarın yarışı pistte takip etmesi bekleniyor.

Ricciardo, taraftarları yeniden tribünlerinde görmenin "çılgınca" olduğunu belirtti ve ekledi: "Taraftarları burada görmek hoş. Zaman turlarında çok konsantre olduğunuzdan, onları çok fark etmiyorsunuz ama sonrasında bütün taraftarları fark ediyorsunuz ve onları görmek çılgınca."

"Onları yeniden görebilmek çılgınca ve bu güzel bir his. Her şeyden çok, hava sıcak ve Silverstone sıcak. İngiliz yazı sonunda geldi ve bu güzel hissettiriyor."

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