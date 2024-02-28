Ricciardo: "2025 Red Bull F1 koltuğu odak noktam değil ancak hedefim"

Sergio Perez'in Red Bull'la olan sözleşmesinin yıl sonunda sona ermesiyle birlikte, Red Bull'un ikinci koltuğu büyük talep görecek gibi duruyor.

Red Bull rakip takımdan bir sürücü kapmaya karar vermediği sürece, kardeş takım RB'de bulunan Ricciardo ve Tsunoda, halihazırda sözleşmeleri bulunan Perez'in koltuğu için ana rakipleri olacak.

İkili ayrıca, 2023'te birkaç yarışta etkileyici bir performans sergiledikten sonra her iki Red Bull takımında da yedek sürücü olarak kalan Liam Lawson'ın varlığıyla da diken üstünde duruyor.

Ricciardo, Tsunoda ile olan dostane rekabetinin her ikisinin de içindeki "en iyi yarışmacıları" ortaya çıkaracağına inanırken, Red Bull'a dönme hedefinin yıl boyunca ana odak noktası olmayacağını söyledi.

Ricciardo, Bahreyn GP öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında, "Bunun ikimiz için de bir hedef olmasının iyi olduğunu düşünüyorum, bu doğal bir şey."

"Bunun aklımızın bir köşesinde olması güzel. Ama bence olumlu olarak, bu içimizdeki en iyi yarışmacıları ortaya çıkaracak ve umarım birbirimizi biraz daha ileri götürecek."

"Ama gridde sıraya girerken 'Oh, eğer iyi bir yarış çıkarırsam, o koltukta olacağım' diye düşünüyor muyum? Hayır."

"Bu bir hedef olarak orada. Ama odak noktam değil." şeklinde konuştu.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo, Hollanda Grand Prix'sinde antrenman sırasında bileğini kırdıktan sonra 2023 yılında Anglo-İtalyan takımıyla F1'e dur-kalk şeklinde bir dönüş yaptı.

İyi bir kış dönemi hazırlığıyla 2022'den sonraki ilk tam sezonuna girecek olan Ricciardo, kendisine daha fazla güveniyor.

Ricciardo, "[Sezona] şunu kabul ederek giriyorum: 'Ne kadar çabuk dönersem, o kadar çabuk elimden alınabilir'"

"Daha önce bana Red Bull koltuğuna geri dönme konusundaki düşüncelerim sorulmuştu. Artık çok uzaklara bakmayı reddediyorum."

"Buradayız, sezonun başında yapmamız gereken bir iş var. Bu haftadan sonrasını düşünmek biraz çılgınlık olur."

"Ve bence dışarıda beklemek ve koltuğumu kaybetmek bana biraz farklı bir bakış açısı kazandırdı. Çok fazla ileri bakmamalı, kendinizi çok fazla kaptırmamalısınız."