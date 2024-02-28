Ricciardo: "2025 Red Bull F1 koltuğu odak noktam değil ancak hedefim"
Daniel Ricciardo, 2025 Red Bull Formula 1 koltuğunun odak noktası değil bir hedef olduğunu söylerken, Yuki Tsunoda ile mücadelesinin her ikisinin de en iyisini ortaya çıkaracağına inanıyor.
Daniel Ricciardo, Visa Cash Uygulaması RB F1 Takımı
Andy Hone / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"
Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız" Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"
Ricciardo: "Red Bull, yeni konseptle rakiplerini adeta 'ezmek' istiyor"
Ricciardo: "Red Bull, yeni konseptle rakiplerini adeta 'ezmek' istiyor" Ricciardo: "Red Bull, yeni konseptle rakiplerini adeta 'ezmek' istiyor"
Racing Bulls, yeni VCARB 01'i ilk kez piste çıkardı
Racing Bulls, yeni VCARB 01'i ilk kez piste çıkardı Racing Bulls, yeni VCARB 01'i ilk kez piste çıkardı
Horner aklanmasının ardından, Red Bull Racing için sırada ne var?
Horner aklanmasının ardından, Red Bull Racing için sırada ne var? Horner aklanmasının ardından, Red Bull Racing için sırada ne var?
Hamilton: "Horner soruşturması 'F1 için gerçekten önemli bir an'"
Hamilton: "Horner soruşturması 'F1 için gerçekten önemli bir an'" Hamilton: "Horner soruşturması 'F1 için gerçekten önemli bir an'"
Geleceğiyle ilgili karar beklenen Horner, Bahreyn için yola çıktı
Geleceğiyle ilgili karar beklenen Horner, Bahreyn için yola çıktı Geleceğiyle ilgili karar beklenen Horner, Bahreyn için yola çıktı
Son Haberler
Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"
Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım" Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"
Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"
Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız" Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"
Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı
Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı
Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor
Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar