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Formula 1 Haberler

Ricciardo, 2024'te şampiyonluk mücadelesinde "ön saflarında" olmak istiyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Daniel Ricciardo, takımı McLaren 2024’te şampiyonluk için savaşmaya hazır olursa Formula 1 dünya şampiyonluğu mücadelesinin "ön saflarında" olmak istediğini söyledi.

Ricciardo, 2024'te şampiyonluk mücadelesinde "ön saflarında" olmak istiyor

Takım patronu Zak Brown, bu ayın başında Woking merkezli takımın 2024’te yeni rüzgar tüneli ve tüm altyapısı tamamlandığında, şampiyonluk mücadelesinde yer almaması için hiçbir sebep kalmayacağını söylemişti.

Brown, “2024’te rüzgar tünelimiz de dahil olmak üzere tüm altyapımız tamamlanmış olacak. 2024 sezonuna geldiğimizde artık hiçbir bahanemiz kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

McLaren, neredeyse 10 yıldır Toyota’nın Cologne’daki rüzgar tünelini kullanıyor. Takım, 2019’da kendi rüzgar tünelini inşa edeceğini açıkladı ancak yaklaşık 2 yıl sürmesi beklenen yapım süreci pandemi nedeniyle gecikti.

Ricciardo’nun McLaren’la olan kontratı 2023’e kadar devam ediyor ama Avustralyalı pilot, ekibin hâlâ F1’de lider grubu yakalamak için birkaç yıla ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

Ricciardo, "Takımın harika bir yönde ilerlediğini anlıyorum ama hâlâ önümüzdeki bir ya da iki yıl boyunca şampiyonluk için mücadele etmemize izin vermeyen birkaç engel var. "

"Ancak rüzgar tünelinin, bulmacanın oldukça büyük bir parçası olduğu bir gerçek. Takım için bu, bulmacanın son parçası olabilir."

"Önümüzdeki birkaç yıl boyunca McLaren ile şu an bulunduğum yerin üzerine kat çıkarak ilerlemeye çalışacağım ve 2024 sezonunda [şampiyonluk mücadelesinde] ön saflarda olmayı umuyorum."

"Bu kadar ilerisi için konuşmak çılgınca geliyor. Fakat bazen, böyle düşünmeniz gerekir." dedi.

Ricciardo, bu sene Renault’dan ayrılarak McLaren’a katıldı ama aracın karakteristik yapısına uyum sağlamakta zorlandı ve 2021’de şu ana kadar takım arkadaşı Lando Norris’in gölgesinde kaldı.

32 yaşındaki pilot, yeni takımında hızını bulmasının zaman alacak bir süreç olduğunu kabul ediyor ve bu durumla, olgunlaştığı için daha iyi başa çıktığını düşünüyor.

Ricciardo, "Beni yanlış anlamayın, kesinlikle deniyorum! Bugün tüm ihtişamı istiyorum! Fakat sanırım, deneyimim bana bunun kesinlikle bir süreç olduğunu söylüyor." 

"Ancak sanırım yaş, bilgelik ve muhtemelen olgunluk ile birlikte gençliğime kıyasla beklentilerim gerçekleşmediğinde daha soğukkanlı davranıyorum."

"Evet, muhtemelen o zaman [gençken] şimdiye kadar birkaç öfke nöbeti geçirmiş olurdum ve mental olarak kendimi kaybederdim."

"Yani bir süredir burada [F1'de] olmak durup nefes almaya, geri adım atmaya, tekrardan düşünmeye ve şu anda işlerin iyi gitmemesinin bir nedeni olduğunu anlamaya yardımcı oluyor. Ellerimi kaldırıp her şeyden uzaklaşmak yerine bazı cevaplar bulmalıyım." yorumlarını yaptı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Avustralyalı pilot, şimdiye kadar 7 kez F1 yarışı kazandı. Son zaferini, Red Bull ile 2018 Monako Grand Prix’de almıştı ve neredeyse 3 lider takımlardan birinde yer almadığı için motivasyonunu korumak adına zihniyetini değiştirdiğini söyledi.

McLaren pilotu, "Bir bakıma biraz değişmek zorunda kalıyorsunuz. Zihniyetinizi, hedeflerinizi, ya da amaçlarınızı mı değiştiriyorsunuz emin değilim ama bir zaferin her zaman birincilik olamayacağını düşünerek aklınızda farklı zaferler yaratmalısınız."

"Geçen yıla geri dönersek, Renault'da bir zafer kazanmak podyuma çıkmak demekti. Bunu yapabilirsem tatmin olacağımı biliyordum.

"Sonuçta, hiçbir şey [galibiyet] kazanmak kadar iyi değildir ve gençken tüm bunları yapmaya çalışırken başarmak istediğim şey buydu."

"Sadece o en iyi takımdaysanız ya da o yılki en iyi dört araçtan birisindeyseniz kazanırsınız. Değilseniz, kendiniz için başka hedefler belirlemeli ve motivasyonunuzu yüksek tutmalısınız."

"Muhtemelen [F1], dünyada en düşük galibiyet kazanma yüzdeliğine sahip olan spor. Mesela bir takım sporuna bakarsak, orada bulunduğunuz süreçte %50 kazanıyorsunuz. F1'de ise kazanma oranı muhtemelen %2 gibi bir şey. Bu, çılgınca. Bu yüzden, sanırım keyif almak için başka yollar buluyorsunuz." diye ekledi.

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