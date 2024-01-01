Ricciardo: "2024'te performansımla 'baş döndürmek' istiyorum"
Daniel Ricciardo, sonuçlara daha az önem vermesine rağmen gelecek sezon 'baş döndürmeyi' beklediğini itiraf etti.
Bir zamanlar aldığı keyfi yarış galibiyetlerine bağlayan Ricciardo için artık sonuçlar ikinci planda kalıyor, bunun yerine Avustralyalı pilot için takım için anlamlı performanslar sergilemek daha önemli.
"Geri döndüğüm için mutlu olduğum bir unsur var ve sanırım bu bir minnettarlık."
"Çünkü geçen yıl bazı düşüşler yaşadım ve spordan keyif alamadım."
"Minnettarlık ve aynı zamanda her şeyi yapacağım bir yerden geliyorum. Bu yüzden kendimden iyi sonuçlar bekliyorum."
"Meksika'da yaptığım gibi bir şeyler yapmamı, baş döndürmeyi ve insanların 'Hâlâ iyi performans gösteriyor' demesini bekleyeceğim çünkü yapabileceğime inanıyorum."
"Elbette her zaman kendime bir şeyler yapmam için baskı uygulayacağım ama muhtemelen bu sefer yaklaşımım biraz daha farklı olacak." dedi.
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