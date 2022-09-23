Ricciardo, 2024'te "iki adım ileri gitmek" için koltuksuz kalmaya razı

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McLaren ile karşılıklı anlaşan Ricciardo, zor geçen iki sezonun ardından sene sonu takımdan ayrılacak ve yerini vatandaşı Oscar Piastri'ye bırakacak.

Henüz hiçbir takımla anlaşamayan Avustralyalı pilot için en gerçekçi seçenekler Haas ve Williams, ancak kendisinin koltuksuz kalma ihtimali de var -buna rağmen kendisi geleceği hakkında karar verirken aceleci olmak istemiyor.

Avustralya'da faaliyet gösteren Fitzy ve Wippa isimli radyo programına katılan Ricciardo, "Henüz ne yapacağımı bilmiyorum, gelecek yıl için henüz bir kontratım yok."

"Hala koltuk bulabilir miyim? Olabilir. Sanırım gelecek yıla kendimi fazla kaptırmıyorum. Elbette yarışmak istiyorum, gridde olmak istiyorum, rekabet etmek istiyorum."

"Ama gelecek yılı ya hep ya hiç olarak görmüyorum. Açıkçası odağımı 2024 sezonuna çevirmiş vaziyetteyim."

"İki adım ileri gitmek için bir adım geri atmak gerekebilir, dolayısıyla şu anda ekibimle en doğru çözümü bulmaya çalışıyoruz. Bu süreç bir yıl sürebilir." dedi.

Ricciardo, eğer bir yıl ara verirse, "2024 için grid'e geri dönmeyi aklından çıkarmayacağını" da sözlerine ekledi.

An itibariyle 2023 için sadece dört takımın boş koltuğu var: Alpine, Alfa Romeo, Haas ve Nicholas Latifi'nin ayrılacağının açıklanmasıyla kesin olarak boşa çıkan Williams.

Alpine pek ciddi bir ihtimal gibi görünmüyor, nitekim takımın önceliği Pierre Gasly, ancak Red Bull kendisini serbest bırakmazsa Nyck de Vries ve Jack Doohan gibi isimler daha ciddi adaylar.

Alfa Romeo koltuğu boş olsa da pek dikkat çekmiyor, nitekim takımın Guanyu Zhou'yu en az bir sene daha takımda tutması bekleniyor. Haas'ta ise Schumacher'in ayrılması bekleniyor ancak bu durumda takımın en ciddi adayları Antonio Giovinazzi ve Nico Hulkenberg olacak.

Williams ise iki seçeneğe sahip: Monza'da takıma puan getiren De Vries ve Formula 2 sürücüsü Logan Sargeant.

Ricciardo için bir diğer seçenek ise Mercedes yedek pilotluğu, ancak Lewis Hamilton'a göre Ricciardo "yedek pilotluk için fazla yetenekli".