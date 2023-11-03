Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi

Ricciardo bu sezonun başlarında Nyck de Vries'in yerine AlphaTauri koltuğuna oturarak pistlere geri dönmüş ancak Hollanda Grand Prix’sinin antrenman turlarındaki kazasının ardından sakatlanmış ve birkaç ay pistlerden uzakta kalmıştı.

Avustralyalı pilot iki hafta önce Amerika Grand Prix’sinde yarışlara geri dönmüştü ancak vasat altı bir performans sergilemişti. Kondisyonunu geri kazanması beklenen pilot Meksika Grand Prix’sini yedinci sırada bitirerek AlphaTauri takımının bu sezonki en iyi sonucunu elde etti.

Gelecek yıl için Ricciardo’nun AlphaTauri ile sözleşmesi devam ediyor. Aynı şekilde Sergio Perez de Red Bull koltuğunda oturacak.

Ancak Perez’in Red Bull ile beklentilerin uzağında bir performans göstermesi, 2014-2018 yılları arasında Red Bull koltuğuna oturmuş Ricciardo’nun takıma geri döneceği söylentilerine yol açtı.

Gazetecilere açıklama yapan Ricciardo, şu anki odak noktasının AlphaTauri’de başarılı yarışlar koşmak olduğunu şöyle açıkladı: “Gelecek sezon için AlphaTauri ile bir sözleşmem bulunuyor.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Alex Albon, Williams FW45

“Söyleyeceklerim bu kadar.”

Ricciardo’nun Meksika’daki yarışta yedinci olması AlphaTauri’nin puanını oldukça artırdı. Sezonun büyük bölümünde takımlar sıralamasında demir atmış İtalyan takımı, Ricciardo’nun topladığı puanların etkisiyle sekizinci sıraya kadar yükseldi.

Meksika Grand Prix hafta sonu hakkında konuşan Ricciardo, sözlerini şöyle bitirdi: “Meksika’da geçirdiğimiz türden bir hafta sonu geçirmek benim ruhumu canlandırıyor.”

“Ayrıca uzun süredir takım adına yarışmadım ancak son iki Grand Prix haftası sonunda takımlar şampiyonasında iki sıra yukarı çıkmış olmamız büyük bir başarı.”

“Bu yükselişimiz takımdaki atmosferi olumlu yönde etkiledi. Takıma katkı sunduğum için çok mutluyum ve çalışmaya devam edeceğim.”