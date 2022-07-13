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Ricciardo, 2023'ün sonuna kadar McLaren'da kalacak

Daniel Ricciardo, söylentilere rağmen 2023 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağını ve ilerleme kaydetmek için çok çalıştığını açıkladı.

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Ricciardo, 2023'ün sonuna kadar McLaren'da kalacak
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Kariyerinin en zor dönemlerinden birini geçiren Ricciardo, pilotlar şampiyonasını takım arkadaşının tam 47 puan gerisinde 12. sırada sürdürmekte.

Ricciardo, McLaren'a geldiğinden beri araçta rahat hissetmiyor. Avustralyalı, her ne kadar ara sıra başarı elde etse de genel olarak beklenilen performansı sergileyemedi.

Ricciardo'nun kontratı gelecek yılın sonunda sona eriyor ve takımla yollarını daha erken ayıracağına dair söylentiler, McLaren CEO'su Zak Brown'ın sürücüsünün "beklentilerini karşılamadığını" söylemesiyle daha da arttı.

Brown, Ricciardo'dan kendisinden daha fazlasını beklediklerinin altını çizdikten birkaç gün sonra, mevcut sözleşmesini feshetmelerini sağlayacak bir maddeye sahip olduklarını da açıkladı.

Bütün bunların yanı sıra, Alpine'in yedek sürücüsü olan Oscar Piastri'nin gelecek yıl McLaren'da Ricciardo'nun yerini alabileceği konuşuluyordu.

Fakat Avustralyalı pilot, bugün Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile 2023'ün sonuna kadar McLaren'da kalacağını açıkladı ve söylentilere son verdi.

Ricciardo, yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Formula 1'deki geleceğim hakkında çok fazla söylentiler var ancak bunu benden duymanızı istiyorum."

"Gelecek yılın sonuna kadar McLaren'a bağlıyım ve spordan ayrılmıyorum."

"Takdir edeceğiniz gibi her zaman kolay olmadı ama kim kolay olsun istiyor!"

"Takımla birlikte ilerleme kaydetmek ve aracı yeniden öne, ait olduğu yere getirmek için canımı dişime takarak çalışıyorum."

"Bunu hâlâ hiç olmadığı kadar istiyorum. Le Castellet'de görüşürüz."

Böylelikle Ricciardo, gelecek sezon için McLaren'da boş koltuk olmayacağını duyurmuş oldu ve bu da, Piastri'nin Williams'ta Nicholas Latifi'nin koltuğunu alabileceği iddiasını güçlendiriyor.

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